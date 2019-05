Našli ukradeno kolo slovenskega paraolimpijca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paraolimpijskemu kolesarju Primožu Jeraliču so nepridipravi pred nekaj dnevi ponoči ukradli kolo, prilagojeno potrebam invalidov. Zdaj je Jeralič na Facebooku razkril veselo novico, da so njegovo kolo našli v gozdu. "Ni lepšega občutka kot dobiti 'noge' nazaj," je zapisal presrečni paraolimpijec.

Spomnimo, v pozivu na svoji strani na Facebooku je slovenski paraolimpijski kolesar Primož Jeralič napisal, da so mu ukradli kolo, zato je ljudi pozval k iskanju "zverine". Kot pravi, mu kolo omogoča svobodno gibanje, dejanje pa je označil za sprevrženo. Včeraj pozno zvečer je Jeralič na Facebooku sporočil veselo novico, da so ukradeno kolo našli.

"Jesssssssssssss, našli smo ga s pomočjo policije in vas. Hvala vam vsem ... Res hvala za vašo nesebično pomoč in delitvijo informacije o kraji. Zverina je bila najdena v gozdu pod smrekovimi vejami in v blatu. Ampak ni lepšega občutka kot dobiti 'noge' nazaj. HVALA!!!!!!!!" je zapisal na svoji Facebook strani, ob veseli novici pa je prejel številne komentarje podpore.