Ali je splakovanje posode pred zlaganjem v pomivalni stroj res nujno?

Pomivalni stroji so postali nepogrešljiv del sodobnega gospodinjstva, vendar se mnogi uporabniki sprašujejo: ali moramo pred pranjem umazano posodo splakniti pod vodo? Strokovnjaki in proizvajalci pomivalnih strojev imajo na to vprašanje enak odgovor, ki vas bo presenetil. Razkrivamo vam ga v nadaljevanju tega članka.

Zakaj ni treba splakovati posode?

V današnjih časih so sodobni stroji prilagojeni umazaniji, zato posode ni treba splakovati z vodo. Večina novejših pomivalnih strojev je zasnovana tako, da zazna količino umazanije in temu primerno prilagodi dolžino in intenzivnost samega pomivanja. Splakovanje posode to funkcijo zmoti in zmanjša učinkovitost pranja.

Pred zlaganjem v pomivalni stroj vam posode ni treba splakovati. Foto: Shutterstock

Včasih pozabimo, da sredstva za pomivanje potrebujejo umazanijo

Tablete in tekočine za pomivalne stroje vsebujejo encime, ki razgrajujejo ostanke hrane. Če posodo splaknete, encimi nimajo česa razgraditi, kar zmanjša učinkovitost pranja in povzroči nepotrebno obremenitev in ostanke sredstev za pomivanje.

Čistilna sredstva za pomivalni stroj so namenjena umazani posodi. Foto: Shutterstock

Splakovanje posode pod tekočo vodo prav tako poveča porabo vode in energije. Z umivanjem na roko ali splakovanjem posode lahko porabite celo več vode, kot bi jo pomivalni stroj za celotno pranje.

Ne pozabite na varčnost. Foto: Shutterstock

Kdaj pa predhodno čiščenje posode pride v poštev?

Izjemoma lahko grobe ostanke hrane, kot so kosi mesa ali zelenjave, testenine ter drugi ostanki, odstranite z lopatico ali papirnato brisačo. Tehnični deli stroja, kot so filtri in črpalka, se lahko zamašijo zaradi večjih ostankov hrane, zato jih ne pozabite odstraniti. Za brezhibno delovanje stroja tako raje odstranite večje delce, vendar brez splakovanja pod vodo.

S posode odstranite le večje kose hrane. Foto: Shutterstock

Kam in kako dodajati pralna sredstva?

Tablete ali tekočina za pomivanje: Tablete za pomivalni stroj vstavljajte v za to namenjen predalček, ki je običajno na notranji strani vrat. Pri tekočini ali prahu sledite enakemu postopku, pri čemer pazite na priporočeno količino.

Tablete in tekočino za pomivalni stroj dodajte v za to namenjen predalček. Foto: Shutterstock

Sol za pomivalni stroj: Sol je nujna za mehčanje vode in preprečevanje nastanka vodnega kamna. Dodajte jo v rezervoar na dnu stroja, občasno pa preverite indikator za raven soli. Sol je treba dosuvati enkrat mesečno, seveda pa je odvisno tudi od pogostosti uporabe.

Sol bo preprečila nastanek vodnega kamna. Foto: Shutterstock

Tekočina za sijaj: Tekočina za sijaj poskrbi, da se posoda hitreje posuši in nima madežev. Tekočino dolijte v poseben rezervoar, ki je ponavadi označen z ikono sonca ali sijaja. Tudi tukaj velja spremljati indikator na stroju.

Tekočina za sijaj za brezhibno pranje Foto: Shutterstock

Kako pogosto je treba vzdrževati pomivalni stroj?

Redno vzdrževanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo stroja in popolnoma čisto posodo.

Filter: Preverite ga enkrat tedensko in ga po potrebi očistite.

Ne pozabite na čiščenje filtra. Foto: Shutterstock

Čiščenje: Enkrat na mesec zaženite prazen stroj z dodatkom za čiščenje pomivalnega stroja ali preprosto z belim kisom, ki odstranjuje vodni kamen.

