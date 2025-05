Natikači Birkenstock so stalnica vsakega poletja, saj so hkrati udobni in modni, ob tem pa tudi neizmerno trpežni. Imajo pa eno precejšnjo slabost – na semišu, s katerim so prekriti vložki za stopala, se sčasoma začnejo poznati neprivlačni temni odtisi stopal.

Zakaj nastanejo črni odtisi stopal na vložkih?

Natikači Birkenstock so znani po svojem udobju, vzdržljivosti in značilnih anatomsko oblikovanih vložkih, prekritih s semišem. A prav ta material sčasoma vpije umazanijo, znoj in kožno maščobo, kar povzroči temne, neestetske madeže na notranjosti natikačev. Temu se ne gre izogniti ne glede na to, kako brezhibno čista so vaša stopala.

Foto: Unsplash

Teh napak pri čiščenju ne počnite

Je te črne odtise mogoče očistiti? Seveda, a se jih nikar ne lotite s pranjem. Natikači Birkenstock, sestavljeni iz plute in usnja, niso ljubitelji namakanja v vodi. Prav tako se čiščenja vložkov za stopala ne lotite z agresivnimi čisti ali sodo bikarbono. To bo izsušilo vrhnjo plast, semiš bo postal grob in bi vas lahko celo začel žuliti.

Natikače sicer lahko obrišete z vlažno krpo iz mikrovlaken, sploh trakove natikačev boste tako najlažje očistili, medtem ko bodo vložki z odtisi stopal terjali nekaj fizičnega dela.

Foto: Unsplash

Kaj potrebujete za čiščenje in kakšen je postopek?

Najučinkovitejši način, kako očistiti črne odtise stopal, je – brušenje. Potrebovali boste fin brusni papir, še bolje se obnese brusna mrežica za mavčne plošče (knauf), in krtačo za semiš.

Najprej vložke skrtačite s krtačo za semiš in tako odstranite vse večje kose umazanije. Nato se lotite brušenja. Najlažje vam bo, če brusni papir oziroma brusno mrežico narežete na manjše kose, s katerimi boste lažje dosegli vse kotičke. Umazanijo s semiša preprosto zbrusite, pri čemer ne pritiskajte premočno, ampak le toliko, da odstranite umazano plast.

Če naletite na kakšen bolj trdovraten madež ali rob, ki ga ne morete doseči, si lahko pomagate tudi s ploskim izvijačem, s katerim podrgnete po umazaniji.

Ko ste odbrusili umazano plast, površino še enkrat nežno skrtačite s krtačo za semiš in končali ste! Vložek bi moral biti spet čist in mehak, seveda pa ga boste sčasoma znova znosili in umazali.

Oglejte si še: