Ste prepričani, da je vaša steklenica za vodo res čista?

Steklenice za vodo so postale nepogrešljiv spremljevalec pri vsakdanjih aktivnostih. Z njim poskrbimo za hidracijo skozi celoten dan, ne glede na to, kje smo. Vendar pa redko pomislimo na to, koliko bakterij se lahko nabere v notranjosti steklenice, še posebej, če je ne čistimo redno. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo vse, kar morate vedeti o ohranjanju njene higiene.

Steklenica lahko hitro postane gojišče bakterij

Vsakič, ko iz steklenice popijemo požirek, vanjo prenesemo bakterije iz ustne votline. Te bakterije se nato pomešajo z drugimi mikrobi iz okolja in začnejo hitro rasti, še posebej, če je steklenica izpostavljena toplemu okolju. Raziskave kažejo, da se lahko v steklenici število bakterij v enem dnevu poveča s tisoč na več milijonov mikroorganizmov na mililiter vode.

Poleg tega lahko steklenice, ki niso pravilno in dovolj pogosto očiščene, vsebujejo bakterije, kot je E. coli, ki lahko povzročijo prebavne težave. Plastenke so lahko še bolj nevarne, saj lahko delci mikroplastike vstopijo v vodo in sčasoma vplivajo na naše zdravje.

Foto: Shutterstock

Kako pogosto moramo čistiti steklenico?

Številni mislijo, da je izpiranje z vodo dovolj, vendar ni tako. Steklenico je priporočljivo čistiti vsaj nekajkrat na teden, če ne celo po vsaki uporabi. Če steklenico uporabljate za napitke, kot so čaji, sokovi ali kaj podobnega, je treba čiščenje opravljati še pogosteje, saj sladkorji ustvarjajo ugodno okolje za rast bakterij in plesni.

Foto: Shutterstock

To so najboljši načini čiščenja steklenice

Topla voda in detergent

Napolnite steklenico z vročo vodo in dodajte nekaj kapljic detergenta. Dobro premešajte, pustite stati deset minut, nato sperite s čisto vodo in pustite, da se popolnoma posuši na zraku.

Kis ali soda bikarbona

Naravna sredstva, kot sta alkoholni kis ali soda bikarbona, pomagajo odstraniti neprijetne vonjave in bakterije. Zmešajte kis z vodo v razmerju 1:1, nalijte v steklenico, pustite stati nekaj ur, nato pa sperite s toplo vodo.

Ščetka za steklenice

Za čiščenje notranjosti steklenice uporabite dolgo ščetko, da odstranite biofilm, tanko plast bakterij, ki se oprime notranjih sten.

Pomivalni stroj

Če je steklenica primerna za pranje v pomivalnem stroju, jo redno perite na programu z visoko temperaturo, da uničite bakterije.

Foto: Shutterstock

Kakšno steklenico izbrati?

Steklenice iz nerjavečega jekla ali stekla so pogosto bolj higienične kot plastične, saj so manj nagnjene k nabiranju bakterij in ne izločajo škodljivih kemikalij. Pri izbiri steklenice bodite pozorni, da je enostavna za čiščenje, brez težko dostopnih kotičkov, v katerih bi se lahko nabirale bakterije.

Preberite še: