Krtače za lase so nepogrešljiv pripomoček v vsakodnevni rutini nege las. Pogosto pa se zgodi, da na njihovo čistočo pozabimo, kar vodi do kopičenja las, prahu, olja in ostankov izdelkov za nego las. Redno čiščenje krtače ni pomembno le za higieno, ampak tudi za ohranjanje zdravih las. V nadaljevanju tega članka boste izvedeli, kako pravilno očistiti krtačo za lase.

Redno čiščenje krtače je ključnega pomena

Krtača, ki jo redno uporabljate, se hitro umaže. Na njej se nabirajo odpadli lasje, prah in ostanki izdelkov za lase, kot so laki, geli in olja. Če krtače ne čistimo redno, lahko umazanija vpliva na lasišče, ga draži in celo povzroča mastne ali poškodovane lase. Poleg tega umazana krtača ne bo učinkovito opravljala svoje naloge, saj lahko postane groba do las, kar vodi do lomljenja in razcepljenih konic. Priporočljivo jo je čistiti vsaj enkrat na teden. Omenimo tudi to, da je krtačo treba menjavati, predvsem takrat, ko opazite, da so ščetine obrabljene.

Foto: Shutterstock

Koraki za pravilno čiščenje krtače za lase

Odstranite odpadle lase

Prvi korak pri čiščenju krtače je, da odstranite vse lase, ki so se ujeli v ščetine. To lahko storite s prsti ali glavnikom z ozkimi zobmi. Če so lasje zelo zapleteni, si lahko pomagate z majhnimi škarjami, da previdno razrežete vozle.

Priprava čistilne raztopine

V posodo nalijte toplo vodo in dodajte nekaj kapljic šampona ali nežnega mila. Če se je na vaši krtači nabralo veliko olja ali izdelkov za lase, lahko dodate tudi malo sode bikarbone, ki bo pomagala razgraditi maščobo.

Namakanje krtače

Krtačo namočite v pripravljeno raztopino. Če imate leseno krtačo ali krtačo z lesenim ročajem, poskrbite, da les ne bo namočen, saj ga voda lahko poškoduje. Krtačo namakajte od pet do deset minut.

Čiščenje ščetin

Po namakanju uporabite staro zobno ščetko ali majhno ščetko, da nežno očistite ščetine. Ščetkajte med ščetinami, da odstranite vso umazanijo. Če ima vaša krtača blazinico ali mehke ščetine, bodite še posebej nežni, da jih ne poškodujete.

Foto: Shutterstock

Izpiranje

Krtačo temeljito sperite pod tekočo vodo, da odstranite vse ostanke mila ali šampona.

Sušenje

Krtačo postavite na brisačo s ščetinami navzdol, da voda odteče. Pustite, da se krtača popolnoma posuši, preden jo ponovno uporabite. Sušenje na zraku je najboljša možnost, saj lahko vročina (na primer iz sušilnika) poškoduje materiale krtače, še posebej če je krtača plastična.

