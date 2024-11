Kako iz oblačil odstraniti trdovraten vonj po znoju? Tukaj je pet trikov.

Vsakdo se je že kdaj soočil z neprijetnim vonjem, ki kljub pranju ostane na športnih ali vsakodnevnih oblačilih. Ta trdovratni vonj, ki ga povzročajo bakterije in maščobe, se lahko še posebej zadrži v sintetičnih materialih. Včasih se lahko to pojavi že pri novih oblačilih, kar onemogoči nošenje in povzroči slabo voljo. V nadaljevanju vam razkrijemo pet učinkovitih trikov, ki vam bodo pomagali osvežiti vaša oblačila in se znebiti trdovratnih madežev.

Namakanje v raztopini sode bikarbone

Soda bikarbona je izjemno učinkovita pri odstranjevanju vonjav. Pred pranjem oblačila namočite v topli vodi, ki ste ji dodali skodelico sode bikarbone. Namakajte jih vsaj 30 minut ali čez noč za boljše rezultate. Nato oblačila operite kot običajno. Soda bikarbona nevtralizira neprijeten vonj in razgradi maščobe, ki se zadržujejo v tkaninah.

Kis kot naravni osvežilec

Beli kis je še ena naravna rešitev za odstranjevanje trdovratnih vonjav. V posodo z vodo dodajte pol skodelice belega kisa in oblačila namakajte eno uro. Kis lahko dodate tudi neposredno v predal za mehčalec v pralnem stroju. Kis uničuje bakterije, ki so glavni krivec za neprijeten vonj, in hkrati zmehča tkanine.

Foto: Shutterstock

Uporabite detergent z encimi

Če običajni detergenti ne delujejo, posezite po tistih, ki vsebujejo encime. Ti detergenti so posebej zasnovani za razgradnjo organskih snovi, vključno z znojem in maščobo. Preverite etiketo detergenta in izberite izdelek, ki cilja na odstranjevanje madežev in vonjav.

Sušenje na soncu je lahko zelo učinkovito

Sončna svetloba ima naravne antibakterijske lastnosti, ki pomagajo odstraniti preostale bakterije in vonjave. Po pranju oblačila obesite na sonce, saj UV-žarki ne bodo le osvežili tkanine, temveč tudi uničili bakterije, ki povzročajo neprijetne vonjave. Pazite le, da barvnih oblačil ne pustite predolgo na neposredni sončni svetlobi, da preprečite bledenje.

Foto: Shutterstock

Eterična olja za dolgotrajno svežino

Za dodatno svežino lahko oblačilom dodate nekaj kapljic eteričnega olja čajevca ali evkaliptusa. Ti olji imata naravne protibakterijske lastnosti in bosta poskrbeli za prijeten vonj. Eterično olje dodajte vodi za izpiranje ali nekaj kapljic na pralne kroglice. Olja delujejo tudi kot preventivni ukrep proti nastanku trdovratnih vonjav.

Foto: Shutterstock

Da preprečite nastanek neprijetnega vonja v prihodnje, oblačila vedno operite čim prej po uporabi. Po vadbi jih nikar ne pustite vlažnih v košari za perilo ali torbi, saj vlaga spodbuja rast bakterij. Uporaba posebnih pralnih programov za športna oblačila na pralnem stroju in dodajanje antibakterijskih dodatkov v pralni stroj bosta prav tako pomagala ohranjati svežino.

