Kako ostati zbran med učenjem? Pomagajo ti preizkušeni triki.

V svetu, kjer nas obdaja ogromno motečih dejavnikov, je zbranost vse težje ohranjati. Prisotnost tehnologije pogosto krade našo pozornost, zato je pomembno, da znamo svoj fokus zavestno usmerjati. Ker je junij čas zaključevanja ocen, izpitov in mature, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj preprostih metod, ki vam bodo pomagale ostati zbrani pri učenju.

Tehnika Pomodoro

Ena najbolj znanih metod za povečanje zbranosti je tehnika Pomodoro. Gre za to, da si učenje razdelite na 25-minutne intervale, med katerimi si vzamete po pet minut odmora. Po štirih takšnih ciklih sledi daljši odmor, ki naj traja približno 20 minut. Ta metoda preprečuje mentalno utrujenost, saj omogoča redne pavze, vašemu umu pa daje jasen občutek napredka. Če iščete preprost, a učinkovit trik za ohranjanje fokusa med učenjem, je Pomodoro vsekakor popolna izbira.

Vključite pomirjujoče vonje ali instrumentalno glasbo

Vonj eteričnega olja rožmarina ali nežna instrumentalna glasba v ozadju lahko pomagata pri ustvarjanju prijetnega in osredotočenega vzdušja za učenje. Naš um se hitro navadi na okolico in jo začne povezovati z določenim vedenjem, v tem primeru z učenjem. Z redno uporabo istih dražljajev lahko zbranost vzpostavite hitreje in z manj napora.

Najprej naredite najtežje naloge

Najbolj zahtevne naloge opravite na začetku dneva, ko je vaša koncentracija na najvišji ravni. Zjutraj imamo več energije in svež pogled, kar pomeni, da bomo težje snovi ali naloge opravili hitreje in učinkoviteje. Ko enkrat prebrodite najzahtevnejši del, bo preostanek dneva lažji in bolj sproščen.

Učni prostor brez motenj

Za boljšo zbranost pri učenju si ustvarite mirno in urejeno okolje. Odstranite vse moteče dejavnike, kot so telefon, televizija ali odprta družbena omrežja. Če je mogoče, telefon pustite v drugi sobi ali vključite letalski način. Minimalističen prostor, brez vizualnega kaosa, lahko bistveno izboljša vašo sposobnost koncentracije.

Vizualizacija cilja

Preden se lotite učenja, si za trenutek predstavljajte občutek, ko uspešno opravite izpit, zaključite nalogo ali dosežete cilj. Ta preprosta miselna vaja vas bo motivirala in pomagala, da ostanete osredotočeni. Vizualizacija je ena najmočnejših mentalnih tehnik, ki jo uporabljajo tudi vrhunski športniki, zato jo je smiselno vključiti tudi v procese učenja.

Aktivirajte telo pred učenjem

Telesna aktivnost ima neposreden vpliv na delovanje možganov. Kratek sprehod, raztezanje ali nekaj počepov pred učenjem oživi telo in izboljša prekrvavitev, kar pozitivno vpliva na kognitivne sposobnosti. Ni vam treba telovaditi pol ure, saj je že od tri do pet minut gibanja pred učenjem lahko dovolj. Tako se boste počutili bolj budno in osredotočeno.

