»Učenje na vsakem koraku čaka, da se ga oprimemo«

Navdih lahko najdemo povsod. V krogu svojih prijateljev, v družini, med znanci in javnimi osebnostmi. Poseben navdih za vse, ki si želijo učiti novih stvari, ali so preprosto radovedni po naravi, pa so zagotovo osebe, ki si prizadevajo za večjo dostopnost in prepoznavnost priložnosti za vseživljenjsko učenje. Ob 30-letnici Tednov vseživljenjskega učenja svoje misli deli Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU na Andragoškem centru Slovenije.

Vodja projekta TVU Zvonka Pangerc Pahernik. Foto: Andragoški center Slovenije

»TVU je vseslovenska kampanja, s katero smo pričeli v Evropskem letu vseživljenjskega učenja daljnega leta 1996, letos 15. maja pa smo praznovali njeno 30. obletnico,« pove Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta Tednov vseživljenjskega učenja na ACS. Prizadevanje za ozaveščanje o vseživljenjskem učenju je poslanstvo, ki ga sama izpolnjuje že vsa ta leta. »Vseskozi želimo s tem projektom oziroma kampanjo opozoriti na to, da je učenje prisotno povsod in da ga tudi zares potrebujemo vse življenje. Torej, da se ne konča z izobraževanjem na formalni stopnji, ampak nas spremlja še na delovnem mestu, v osebnem življenju, v bivanju in delovanju v različnih skupnostih,« še opisuje.

Do 15. junija bo po vsej Sloveniji potekalo okoli 9.000 dogodkov, ki k udeležbi vabijo vse, ki si želijo naučiti nekaj novega. »Dogodke Tednov vseživljenjskega učenja že trideset let organizirajo lokalni partnerji, med njimi so ljudske univerze, šole, vrtci in druge izobraževalne organizacije, društva in nevladne organizacije, interesne skupine in posamezniki,« opisuje Pangerc Pahernik in poudarja, da so ponosni na vedno višje število lokalnih partnerjev.

»Naš cilj sicer ni količinska rast, čeprav smo je seveda veseli. Prizadevamo si namreč tudi za kakovost prireditev,« pove sogovornica in poudari, da z vrednotami, ki jih v svojem delovanju zasleduje ACS, široko razpirajo niti Tednov vseživljenjskega učenja, kar pomeni, da so tudi dogodki vsebinsko bogati in primerni za vsakogar.

»Prav tisti, ki se učijo, so najboljši zagovorniki učenja in izobraževanja. Med njimi so predstavniki tistih, ki so dokaj zgodaj izstopili iz izobraževalnega sistema, so oblikovali sram ali strah pred izobraževanjem, med njimi so tudi tisti, ki si rečejo 'ah, to ni več zame'. A to ni res – učenje je na vsakem koraku, čaka nas, da se ga oprimemo, in zanj definitivno nikoli ni prepozno.«

Letos Tedni vseživljenjskega učenja praznujejo 30-letnico. Foto: Andragoški center Slovenije Ker je včasih prav prvi korak najtežji, Pangerc Pahernik svetuje vsem, ki razmišljajo o udeležbi na izobraževalnih dogodkih, da se ozrejo v krog svoje skupnosti in družbe: »Naj si vsak prisluhne in naj prebudi svojo radovednost. Naj si dovoli sanjati, naj si dovoli iskati priložnosti, ki mu omogočajo uresničevanje svojih sanj. In naj se ozre v krog svojih prijateljev, s katerimi se lahko poistoveti in v njih poišče svoj navdih,« pove sogovornica. Navdih pa zagotovo predstavljajo tudi letošnji prejemniki priznanj Tednov vseživljenjskega učenja, ki jih podeljuje Andragoški center Slovenije. Trenutno na spletni strani ACS poteka tudi glasovanje za letošnjo NAJzgodbo vseživljenjskega učenja, svoj glas pa lahko odda prav vsak.

Kljub bogati zgodovini in visoki obletnici se ACS ozira v prihodnost: »Želim si, da bi učeči se, zlasti tisti, ki so v svojih življenjih premagali pomembne ovire, še naprej širili zavedanje o pomenu vseživljenjskega učenja, da bi jim omogočili, da še naprej navdihujejo, tako doma kot v tujini. Prav oni so namreč 'svetilniki' in predstavljajo zgled za vsakega, ki se še razmišlja o vključitvi v programe vseživljenjskega učenja. Da bi lahko kar najbolje opravili to vlogo, pa bi jih bilo potrebno usposabljati. Omogočiti bi jim morali učenje retorike, nastopanja v javnosti, angleškega jezika …, zato da bi njihov glas učinkovito prodrl v domačo in tujo javnost.«

Vsak dan lahko do 8. junija oddate svoj glas za NAJzgodbo 2025, na spletni strani projekta Ozaveščanje za VŽU, ki ga s kampanjo Lahko.si z namenom promocije vseživljenjskega učenja izvaja Andragoški center Slovenije. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).



Foto: Andragoški center Slovenije

