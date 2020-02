"Pacient nič" je izraz za prvega okuženega oziroma prve okužene z virusno ali bakterijsko boleznijo, ki so povzročili širjenje bolezni ter posledično izbruh virusa. Ugotovitve o izvoru lahko odgovorijo na ključna vprašanja o tem, kako, kdaj in zakaj se je začela epidemija novega koronavirusa na Kitajskem, posledično pa se lahko prepreči nadaljnje širjenje covid-19. Genetska analiza v kombinaciji z epidemiološkimi raziskavami namreč zdaj omogoča sledenje izvora virusa prek tistih, ki jih je okužil.

Kdo je "pacient nič" v izbruhu novega koronavirusa?

Sprva so kitajske oblasti poročale, da se je novi koronavirus pojavil 31. decembra lani na Kitajskem, simptomi prvih primerov pa so bili podobni simptomom pljučnice. Primere so takoj povezali s tržnico z morskimi sadeži in živalmi Huanan v Wuhanu, ki je glavno mesto regije Hubej. V raziskavi so ugotovili, da ta regija velja tudi za epicenter izbruha, saj na Kitajskem skoraj 82 odstotkov primerov izvira od tam, poroča BBC.

Hipoteza, da se je izbruh začel na omenjeni tržnici in se je na človeka prenesel z žive živali, še vedno velja za najverjetnejšo. Foto: Reuters

Virus se je pojavil skoraj en mesec prej

Ugotovitve nekaterih kitajskih raziskovalcev pa so drugačne. Prva oseba z novim koronavirusom je bila namreč po njihovih ugotovitvah diagnosticirana že prvega decembra lani in ni imela nikakršnega stika s prej omenjeno tržnico Huanan.

Prvi, ki se je okužil z virusom, naj bi bil starejši moški z Alzheimerjevo boleznijo, ki ni živel blizu tržnice in je zaradi bolezni le redko zapustil svoje stanovanje. Simptomi so se kmalu pojavili še pri treh ljudeh, od katerih dva nista imela stika s tržnico.

Simptomi prvih primerov koronavirusa so bili podobni simptomom pljučnice. Foto: Reuters

Kljub temu je raziskava na vzorcu 41 obolelih pokazala, da je bilo od tega kar 27 takih, ki so bili izpostavljeni tržnici Huanan. Ob tem Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da hipoteza, da se je izbruh začel na omenjeni tržnici in se je na človeka prenesel z žive živali, še vedno velja za najverjetnejšo.

Nekateri pri širjenju virusov učinkovitejši

Izbruh ebole, ki se je pojavil leta 2014 v zahodni Afriki, je bil usoden za več kot 11 tisoč ljudi, okuženih pa je bilo več kot 28 tisoč, poroča WHO. Izbruh je trajal dve leti, odkrili pa so ga v desetih državah. Znanstveniki so ugotovili, da se je začel z dveletnim fantom iz Gvineje, ki se je verjetno okužil ob igranju v votlem drevesu, v katerem je živela kolonija netopirjev, poroča BBC.

Nekoliko bolj znana pa je "pacientka nič" v primeru tifusne mrzlice (1906) Mary Mallon, ki se je iz Irske preselila v New York in se zaposlila kot kuharica v bogatih domovih. Povsod, kjer je delala, je okužila člane gospodinjstva. Ker pa je imela zelo malo simptomov bolezni oziroma jih sploh ni imela, so ji zdravniki rekli "zdrava prenašalka". V zvezi s tem se zato pojavlja vedno več dokazov, da so nekateri ljudje pri širjenju virusov bolj "učinkoviti" od drugih.

Nasprotovanje identifikaciji "pacienta nič"

Znan je tudi primer moškega, ki so ga napačno identificirali za "pacienta nič" v primeru epidemije aidsa. Gre za kanadskega stevarda Gaetana Dugasa, ki je bil istospolno usmerjen in ki so ga v ZDA v 80. letih krivili za širjenje HIV. Kasneje so znanstveniki odkrili, da Dugas ni bil prvi primer, saj se je virus s Karibov v Ameriko preselil na začetku 70. let.

Zaradi strahu pred širjenjem neresničnih informacij ali pretiranega izpostavljanja povzročiteljev so po poročanju BBC številni znanstveniki proti identifikaciji "pacienta nič".