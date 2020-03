V Italiji umrlo najvišje število okuženih v enem dnevu

V Italiji je zaradi novega koronavirusa v zadnjem dnevu umrlo še 250 ljudi, so danes potrdile oblasti v Rimu. To je najvišje število umrlih v enem dnevu v sosednji državi, kjer je koronavirusna bolezen skupno zahtevala 1266 življenj.

Po besedah vodje italijanske civilne zaščite Angela Borrellija so danes do 18. ure v Italiji zabeležili več kot 2.000 novih okužb. Skupaj se je z novim koronavirusom v Italiji okužilo 17.660 ljudi. Na intenzivni negi v bolnišnicah je 1328 bolnikov. Doslej je ozdravelo 1439 ljudi, poroča STA.

Najhuje je po poročanju STA v deželi Lombardija, kjer je umrlo 890 ljudi. V Emiliji - Romanji je covid-19 terjal 201 življenj, 42 v Benečiji (Veneto) in 10 v Furlaniji - Julijski krajini.

Umrli so v povprečju stari 80 let, četrtina jih je žensk, so danes še sporočile italijanske zdravstvene oblasti. Najhuje je prizadeta starostna skupina nad 70 let.

Pozvali so še k darovanju krvi, saj je število darovalcev od izbruha epidemije precej upadlo, to pa bi lahko predstavljajo problem v bolnišnicah, še poroča STA.