WHO: Evropa postala žarišče pandemije koronavirusa

"Evropa je postala žarišče pandemije covida-19," je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kot je pojasnil, v Evropi dnevno potrdijo več primerov kot na vrhuncu epidemije na Kitajskem. Tudi sicer v Evropi vsak dan potrdijo več okuženih in mrtvih kot po celem svetu z izjemo Kitajske skupaj.

Tedros je vnovič pozval države, naj bodo stroge z ukrepi, najdejo okužene, izolirajo kontaktne osebe in jih nadzorujejo.

Iz WHO so še sporočili, da trenutno ni mogoče predvideti, kdaj bo vrhunec pandemije. "Nemogoče je, da ocenimo, kdaj bo globalni vrhunec," je dejala Maria Van Kerkhove, ki vodi enoto WHO za nove bolezni.

Po svetu doslej umrlo 5.100 ljudi

Po svetu so doslej potrdili že več kot 140.000 okužb z novim koronavirusom, od tega jih je več kot 5100 umrlo, 70.000 pa ozdravelo. Na Kitajskem, kjer je virus izbruhnil konec lanskega leta, so potrdili več kot 80.800 okužb, umrlo je 3100 ljudi.

V Evropi so doslej skupno potrdili več kot 30.000 okužb in več kot 1200 mrtvih. Najhuje je v Italiji, kjer se je z virusom okužilo več kot 15.000 ljudi, umrlo pa več kot 1000.

V Evropi se krepijo ukrepi za zajezitev koronavirusa

Številne države v Evropi so danes napovedale ali uvedle dodatne stroge ukrepe, s katerimi želijo zajeziti širjenje koronavirusa, med drugim zapirajo šole in lokale, prepovedujejo javne dogodke. Ponekod so razglasili izredne razmere. Medtem ko v Evropi in v Iranu strmo narašča število okuženih, število teh na Kitajskem in v Južni Koreji upada.

V Evropi ostaja žarišče Italija, kjer so do četrtka zvečer zabeležili več kot 15.000 okuženih in več kot 1000 mrtvih. Italijanski zunanji minister Luigi di Maio se je danes zahvalil Kitajski, ker je Italiji poslala pomoč in strokovnjake za boj proti novemu koronavirusu. Je bil pa kritičen do evropskih držav, ki niso pomagale, ter do Evropske centralne banke (ECB), češ da je sprožila velike padce na borzah. Prepričan je, da so se strogi ukrepi izkazali za učinkovite.

Za Italijo je po kritičnosti Španija, kjer so po najnovejših podatkih doslej potrdili 4209 primerov okužbe z novim koronavirusom, medtem ko jih je bilo v četrtek 3004. Naraslo je tudi število smrtnih žrtev bolezni covid-19 - s 84 v četrtek zvečer se je danes povzpelo na 120. Za štiri mesta v Kataloniji velja karantena. Španski premier Pedro Sanchez je napovedal stanje pripravljenosti.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila sveženj ukrepov v boju proti koronavirusu. EU bo zaradi hudih posledic novega koronavirusa za gospodarstvo zagotovila maksimalno prožnost pri uporabi pravil o državnih pomočeh in proračunskih pravil, je zatrdila. Ob tem je članice spodbudila, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito najbolj prizadetih sektorjev, kot so turizem, promet in trgovina na drobno, ter v podporo ljudem.

Avstrija na Tirolskem uvedla karanteno

Številne države že uvajajo strožje ukrepe. Avstrija je v boju s koronavirusom za dve občini na Tirolskem uvedla karanteno. Od ponedeljka bodo ostale zaprte vse trgovine, ki niso nujne za temeljno oskrbo, restavracije in bari pa bodo lahko odprti omejeno. Od ponedeljka bodo zaprte tudi šole. Kancler Sebastian Kurz je danes vse, ki jim služba to omogoča, pozval, naj delajo od doma.

Dodatno bodo uvedli nadzor na meji s Švico, ta sedaj že poteka na meji z Italijo, ki ima več kot 15.000 okuženih, od tega več kot 1000 mrtvih.

Tudi številne druge države uvajajo nadzor oz. zapirajo svoje meje. Na schengenski meji Madžarske s Slovenijo in Avstrijo od danes velja nadzor za zajezitev novega koronavirusa. Iz Slovenije je vstop na Madžarsko za vse možen po avtocesti Pince - Tornyiszentmiklos in na nekdanjem prehodu Dolga Vas.

Češka bo s ponedeljkom prepovedala vstop v državo vsem tujcem, svojim državljanom in stalnim prebivalcem pa bo prepovedala pot v tujino. Izjema bo veljala za dnevne migrante, ki živijo ali delajo v pasu 50 kilometrov od meje v Nemčiji ali Avstriji, voznike tovornjakov in diplomate. Nadzor na meji je med drugim uvedla tudi Slovaška.

Nemčija je zaradi novega koronavirusa prekinila neposredne železniške povezave z Italijo. V državi pa številne zvezne dežele napovedujejo zaprtje šol s ponedeljkom.

Šole bodo zaprli tudi v drugih evropskih državah, med drugim na Hrvaškem. Tu je sicer nekaj sto hrvaških delavcev iz karlovške županije, ki dnevno potujejo v službo v Belo krajino, prejelo opozorilo, da bodo morali zaradi nevarnostni širjenja okužbe z novim koronavirusom v 14-dnevno domačo karanteno, če se bodo odpravili na delo v Slovenijo. Na Hrvaškem so danes potrdili, da imajo 32 okuženih oseb.

V nekaterih evropskih državah so že razglasili izredne razmere zaradi novega koronavirusa. Med drugim v Bolgariji in Estoniji, Španija je razglasila stanje pripravljenosti.