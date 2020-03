Vdali so se tudi Nemci: brez nogometa do 2. aprila

Tudi Bundesliga zapira vrata. Tekme so odpovedali do 2. aprila.

Tudi Bundesliga zapira vrata. Tekme so odpovedali do 2. aprila. Foto: Reuters

Pozno popoldan v petek so vzoru praktično cele Evrope sledili še Nemci, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali vse tekme prve in druge lige do 2. aprila.

Nemška drugoligaša Hannover in Nürnberg, član slednjega je tudi Slovenec Adam Gnezda Čerin, sta zaradi okužb v karanteni.

Nemško prvenstvo, 26. krog - odpovedano*: Petek, 13. marec:

20.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn



Sobota, 14. marec:

15.30 Borussia Dortmund – Schalke

15.30 RB Leipzig – Freiburg

15.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

15.30 Köln – Mainz

18.30 Union Berlin – Bayern München Nedelja, 15. marec:

15.30 Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

18.00 Augsburg – Wolfsburg Ponedeljek, 16. marec:

Werder Bremen – Bayer Leverkusen* * vse tekme do 2. aprila so odpovedane * vse tekme do 2. aprila so odpovedane

Lestvica: 1. Bayern München 25 tekem – 54 točk;

2. Borussia Dortmund 25 – 51;

3. RB Leipzig 25 – 50;

4. Borussia Mönchengladbach 25 – 49;

5. Bayer Leverkusen 25 – 47;

6. Schalke 25 – 37;

7. Wolfsburg 25 – 36;

8. Freiburg 25 – 36;

9. Hoffenheim 25 – 35;

10. Köln 25 – 32;

11. Union Berlin 25 – 30;

12. Eintracht Frankfurt 24 – 28;

13. Hertha Berlin 25 – 28;

14. Augsburg 25 – 27;

15. Mainz 25 – 26;

16. Düsseldorf 25 – 22;

17. Werder Bremen 24 – 18;

18. Paderborn 25 – 16.