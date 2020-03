Predali so se tudi Angleži. Brez nogometa do 3. aprila.

Koronavirus je poskrbel tudi za prekinitev dogajanja v angleškem prvenstvu. Čeprav so Otočani nameravali konec tedna odigrati večino tekem 30. kroga, so okužbe igralcev oziroma trenerjev s koronavirusom, po Arsenalu in Chelseaju se je to zgodilo tudi pri Evertonu, poskrbele za nov ukrep. Angleška nogometna zveza (FA) je do 3. aprila ustavila vse nogometne aktivnosti.