Evropa v nogometni komi, v Angliji in Srbiji skoraj vse po starem

Med največjimi petimi nogometnimi ligami v Evropi bosta konec tedna aktivni angleška premier league in nemška bundesliga. Na Otoku bo za zdaj vse po starem, klubi se nameravajo potegovati za točke pred polnimi tribunami. Stadioni bodo tako odprli vrata navijačem, izjema bo le sobotna tekma v Brightonu, kjer bi moral gostovati londonski Arsenal, a je dvoboj prestavljen, saj je trener topničarjev Mikel Arteta okužen s koronavirusom. Španski strateg pa ni osamljen na seznamu pomembnih akterjev angleškega prvenstva, ki so pozitivni na koronavirus.

Okužen je tudi mladi angleški zvezdnik Callum Hudson-Odoi, ki nastopa za Chelsea. Modri naj bi v soboto gostovali v Birminghamu pri Aston Villi brez 19-letnega krilnega napadalca, celotna ekipa pa se nahaja v samoizolaciji. Usoda angleškega prvenstva je v rokah vodstva premier league, ki bo sestankoval danes in odločil, ali bo konec tedna minil po predvidenem programu ali pa bodo nastale spremembe.

V Nemčiji (za zdaj) pred praznimi tribunami

Navijači RB Leipzig so lahko v torek še spremljali ljubljence na delu, ko so v ligi prvakov premagali Tottenham s 3:0. Konec tedna bo na nemških stadionih drugače. Foto: Reuters Poleg Anglije je za zdaj jasno, da se bo pred polnimi tribunami igralo le še v nekaj evropskih državah. Kot edini na področju nekdanje Jugoslavije prvenstva niso prekinjali v Srbiji, kjer lahko navijači še vedno obiskujejo tekme, podobno velja tudi za Ciper in države na Baltiku. V Litvi, Latviji in Estoniji se torej ne bo igralo pred praznimi tribunami, povsem drugače pa bo v Nemčiji. Bundesliga, ki velja za najbolj organizirano in zgledno prvoligaško tekmovanje, v katerem prednjači tudi visok obisk, bo konec tedna resda ponudila nogometno zabavo, a jo bodo navijači deležni le prek ekranov.

Stadioni bodo namreč zaprti, podobno velja tudi za nemško sosedo Poljsko, za takšen korak pa so se odločili tudi v Ukrajini, na Madžarskem in Slovaškem, v Bolgariji, Črni gori in Grčiji, kjer nastopa kar nekaj slovenskih legionarjev, ki bodo tako ta konec tedna za razliko od rojakov v domovini in večini evropskih držav še aktivni.

Rusi nadaljujejo tekme, a ... Posebnost bodo tekme v Rusiji, kjer se bodo igrale tekme pred največ pet tisoč gledalci. Tako je recimo moskovski Spartak sporočil, da je za tekmo z Ufo, za katero igrajo trije slovenski legionarji (Bojan Jokić, Lovro Bizjak in Andres Vombergar), prekinil prodajo vstopnic, ko je ta dosegla število pet tisoč, podobno je storil Ural pred srečanjem s Sočijem, za katerega nastopa Miha Mevlja.

V Franciji danes rdeča luč?

Francoski prvak PSG je med tednom v ligi prvakov ugnal Borussio Dortmund pred praznimi tribunami Parka princev. Danes naj bi v Franciji sprejeli odločitev o prekinitvi aktivnosti v prvi francoski ligi. Foto: Reuters Brez prvoligaškega nogometa bodo poleg Slovencev (vsaj do konca marca) do nadaljnjega tudi ljubitelji nogometa v nekaterih najbolj razvitih nogometnih državah. V Italiji je prvenstvo prekinjeno vsaj do 3. aprila, v Španiji vsaj dva tedna, na Portugalskem vsaj tri tedne, uradna odločitev se pričakuje v kratkem, v Franciji pa naj bi vodstvo prvoligaških in drugoligaških tekmovanj danes sprejelo odločitev o prekinitvi. Francoska nogometna zveza (FFF), pod okriljem katere so nižje lige, je odločitev o tem, da začasno prekinja tekmovanja, sprejela v četrtek, danes pa pričakujejo podobno odločitev še od vodstva la ligue.

Nogometna Evropa se je tako znašla v zahtevnem položaju. Koronavirus je poskrbel za ogromno težav, rezervnih terminov do konca sezone skoraj ni na voljo, saj naj bi poleti plenil pozornost vrhunec nogometnih dogajanj, evropsko prvenstvo (od 12. junija do 12. julija). Ker pa bi se morale odigrati še dodatne kvalifikacije (16 ekip bo poskrbelo še za 12 tekem), predvidene so za konec tega meseca, a so zaradi širitve izbruha koronavirusa vprašljive, so pred vrhunskim nogometom v Evropi težki in skrajno nehvaležni časi.

Danes bi se morali po prvotnem sporedu v Ljubljani za točke pomeriti Bravo in Triglav, a je dvoboj tako kot vso dogajanje v 1. SNL do konca meseca prestavljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kriznih sestankov je vedno več, tribune samevajo, nogometni klubi pa zaradi samoizolacij igralcev prekinjajo tudi treninge. Vendarle pa je še nekaj izjem. Zlasti v Angliji, Srbiji … Za zdaj, saj se dogodki in odločitve spreminjajo tako hitro, da velja kaj kmalu v Evropi, ki je zaradi koronavirusa padla v nogometno komo, pričakovati nove odpovedi.