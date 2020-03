Skrbi vse večje: kaj bo z nogometom?

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predlagala prestavitev marčevskih in aprilskih reprezentančnih tekem. Predsednik Fife Gianni Infantino se je pred tem sestal z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom in mu na sedežu WHO v Ženevi zagotovil podporo v boju proti novemu koronavirusu.