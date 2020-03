Slovenski duhovnik sveto mašo prenašal prek Facebooka

Slovenski škofje so v četrtek na dopisni seji Slovenske škofovske konference sprejeli izredne ukrepe za preprečevanje širjenje koronavirusa, ti veljajo od danes do preklica. Med temi so "odpovedi vseh maš v cerkvah, podeljevanje zakramentov, ljudske pobožnosti in župnijska praznovanja. Praznovanje porok in krsta je odloženo, pogrebi pa potekajo le ob strogem upoštevanju navodil".

Duhovnik Martin Golob, ki s svojimi vlogi postaja spletna zvezda, je izkoristil sodobno tehnologijo in petkovo večerno sveto mašo v župnijski kapeli v Bohinju v javnost poslal prek družbenega omrežja Facebook.

V neposrednem prenosu si je darovanje maše ogledalo skoraj dva tisoč uporabnikov omrežja, več tisoč ljudi pa si je njegovo daritev ogledalo z zamikom. Mašo si bo na Golobovem profilu moč ogledati vsak dan ob 19. uri.

Petkova večerna sveta maša Martina Goloba iz Bohinja:

