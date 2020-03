Pediatri: Otroci naj bodo za nekaj tednov izključenih iz vseh oblik druženja

Pediatri poudarjajo, da morajo biti otroci in mladostniki v trenutni situaciji zaradi preprečevanja širjenja virusa za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet, ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti. Starše pozivajo, da skrbno spremljajo javna opozorila in se dosledno držijo vseh navodil, piše STA.

Otroci in mladostniki omenjeno bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, vendar zaradi tega tudi pomembno prispevajo k širjenju virusa v družbi, so sporočili iz sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. "Zato odsvetujemo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih, igranje na skupnih igralih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi," svetujejo pediatri.

Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom starši izvajajo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano, piše STA.

Večji otroci in mladostniki, ki bodo mogoče v naslednjih dneh ostali sami v domači oskrbi, naj se v tem času ne družijo s sošolci, ampak ostanejo pri sebi doma. Upoštevajo naj tudi navodila šol v tem času.

"Starši naj babic in dedkov tokrat ne vključujejo v čuvanje otrok"

Starejši in kronično bolni lahko težje prebolevajo okužbo s koronavirusom. Kot so opozorili, naj starši babic in dedkov tokrat ne vključujejo v čuvanje otrok, piše STA.

"Starši, naučite svoje otroke in mladostnike samostojnosti in previdnosti v skladu s starostjo, ker bomo na tak način uspešnejši in bo to dobra naložba za prihodnost," so pozvali pediatri. Z upoštevanjem higienskih navodil, navodil glede druženja in z medsebojno solidarnostjo pa poskrbimo za najbolj ranljive skupine naše družbe ter dokažimo vsem, da nam je mar za ljudi okoli sebe, so dodali.

V primeru, da otroci in mladostniki zbolijo, naj starši pokličejo izbranega zdravnika in izkoristijo vse možnosti svetovanja prek elektronske pošte ali telefona ter prihajajo v ambulante in v dežurne službe samo v nujnih primerih in najavljeno, še piše STA.