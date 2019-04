Duhovnik iz Bohinja postaja prava spletna zvezda #intervju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martin Golob širi vero z dušo in telesom. Živi v Srednji vasi v Bohinju, kjer je župnik že četrto leto. Kot pravi sam zase, je življenjski gurman, rad živi in preizkuša nove stvari.

Energični 30-letni duhovnik je ena od večjih spletnih zvezd pri nas. Malce drugačni dušni pastir samega sebe venomer snema in to tudi objavi. S svojimi sledilci rad deli priprave na mašo, kuharske nasvete, vožnje z motorjem in rolko.

Poklic župnika je poslanstvo

Kot zagrizenega športnika ga lahko občani Srednje vasi opazijo na pohodih po okoliški naravi, čeprav mu zaradi drugih obveznosti tega ne uspe početi vsak dan. "Med hojo se vklopi vse tisto, kar med hitenjem in v množici drugih stvari potisnemo na stran," je razložil. Za Goloba je poklic župnika poslanstvo, za katero se je odločil zavestno, čeprav je nekaj časa želel študirati novinarstvo.