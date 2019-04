Kaj točno ima velika noč z zajčki?

Velikonočni zajec izvira iz germanskega poganskega sveta in je pravzaprav tisti, ki naj bi prinesel velikonočno oz. pomladno jajce. Zajec je simbol žrtvene živali germanske boginje Eastre in prastar simbol plodnosti, med nemškimi luteranci pa je pred velikonočnimi prazniki zavzemal vlogo tistega, ki je ocenil, ali so bili otroci pridni in si tako zaslužijo dobrote, ki jih prinaša.

Ta interpretacije je obveljala predvsem po zaslugi Jacoba Grimma, enega od slavnih bratov Grimm, ki je leta 1835 izdal knjigo o germanski mitologiji. Prav nemški priseljenci so tisti, ki so velikonočnega zajčka pripeljali tudi v Združene države Amerike, od tam pa je sčasoma in z izdatno pomočjo zabavne industrije dosegel domove po vsem svetu.

Povsem samosvojo zgodbo o velikonočnem zajčku prinaša film Hop, ki si ga lahko na Planetu ogledate v nedeljo ob 14.30, ponovitev pa bo na sporedu v ponedeljek zjutraj. Zabavna zgodba bo predvajana v sinhronizirani različici.

Ustvarjalci filma so si otok Rapa Nui, znan tudi kot Velikonočni otok, zamislili kot dom čudovite tovarne čokolade, ker velikonočni zajček vlada skupini zajcev in pišk, ki pripravljajo košare s sladkarijami, da bodo na velikonočno jutro dostavljene otrokom po svetu. Družinsko tradicijo bi moral nadaljevati najstniški sin velikonočnega zajčka, ki pa bi raje bobnav v glasbeni skupini in si ogledal svet, ki obstaja izven malega otoka.

Na večer pred prevzemom očetove vladavine se Ibi (v slovenski sinhronizaciji mu je glas posodil Lado Bizovičar) tako odpravi v Hollywood, da bi sledil svojim sanjam in postal bobnar. Ko prispe, sreča Freda (glas mu je posodil Primož Forte), ki je bil ravnokar odpuščen in se je odločil, da si uredi svoje življenje. Potem ko so ga ljubeče vrgli iz družinske hiše, Fred po nesreči povozi Ibija. Ibi z igranjem poškodbe in šokantno zmožnostjo govora uspe prepričat Freda, da mu nudi zatočišče.

Medtem na Velikonočnem otoku desna roka Velikonočnega zajčka, velikanska piška Haso (Jernej Šugman), izkoristi izginotje Ibija za pripravo prevrata ...

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.