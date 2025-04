Tim Gajser letos pirhe barva kar na dirki v avtodomu

Najboljši motokrosisti na svetu veliko noč preživljajo v paddocku na veliki nagradi Švice. Dirka bo sicer šele v ponedeljek popoldne, tako da so vseeno našli čas za barvanje pirhov in velikonočni zajtrk, vsaj Tim Gajser, ki je odraščal v verni družini in mu prazniki veliko pomenijo, prav tako molitev pred štartom vsake vožnje.

Tim in Špela bosta pirhe barvala kar v avtodomu v "paddocku" motokros proge v Frauenfeldu v Švici. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Šesta velika nagrada na letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu MXGP je nekaj posebnega. Dirko, torej obe glavni vožnji, bodo Tim Gajser (Honda) in izzivalci odpeljali šele v ponedeljek in ne v nedeljo. Treninga in kvalifikacijska vožnja so bili kot običajno v soboto. Razlog za takšno časovnico dogajanja v Frauenfeldu je velika noč. "Tako je bilo že predlani, a sem bil jaz takrat poškodovan in nisem vozil. Malo drugače: sobota vozimo, nedelja počivamo in ponedeljek spet vozimo. Malo čudno, a bomo dali vse od sebe," je v pogovoru za Sportal pred začetkom velike nagrade Švice dejal 28-letni Gajser, ki je s tremi zmagami in dvema drugima mestoma prepričljivo vodilni po prvi četrtini prvenstva MXGP.

Za športniki pogosto ni prostih praznikov niti prostih koncev tedna. Samo spomnite se, kako so nekaj posebnega božične tekme v ligi NBA. Motokrosisti so denimo leta 2017 VN Trentina, ki je tradicionalno na sporedu sredi aprila, odpeljali prav v nedeljo na veliko noč. Takrat se je Gajser z družino in prijatelji iz domačih Makol družil v bližnjem kampu, ko so v petek zvečer na žaru pekli ribe. Zadnje leta je dirka v Pietramurati, kamor vsako leto prihaja več tisoč slovenskih navijačev, teden prej, torej na cvetno nedeljo.

"Počutim se bolje, bolj varnega"

Tim Gajser pred štartom voženj vselej zmoli. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav niso doma, je prosta nedelja pred delovnim ponedeljkom vendarle priložnost, da doživijo velikonočni praznik. Vseeno smo Gajserja vprašali, ali bi raje doma barval pirhe. Odgovoril je v smehu: "Bomo barvali kar v avtodomu! Naredili bomo zajtrk, tako kot mora biti po naše." Katoliški prazniki Timu veliko pomenijo. "Ogromno. To je eden večjih praznikov. Sam sem odraščal v verni družini. Prazniki so pomembni." Njegovo dekle Špela je na dirkah vedno z njim, vse pogosteje tudi mama.

Petkratni svetovni prvak in zmagovalec 52 dirk na svetovnem prvenstvu pred štartom prav vsake vožnje ohranja ritual iz mladosti – molitev na motorju. "Vedno! Vedno! Čutim, da mi pomaga. To vedno naredim. Počutim se bolje, bolj varnega."

O veliki noči in barvanju pirhov smo povprašali tudi drugega slovenskega voznika v MXGP Jana Pancarja (TEM JP253 KTM), 15. v skupnem seštevku "Če bi bil doma, pirhov sicer ne bi barval." A z očetom, s katerim tvorita družinsko ekipo, z mamo in dekletom si bodo v paddocku privoščili praznični zajtrk. "Potem bomo pa skušali izkoristiti dan, da bomo šli malo okoli in si šli kaj pogledat. V Švici je zelo lepo."