Papež Frančišek na križevem potu: Cerkev je napadena

Papež Frančišek je na veliki petek v rimskem Koloseju spremljal tradicionalni križev pot. Ob tem je vernikom in svetu sporočil, da se Cerkev nenehno čuti napadeno od zunaj in znotraj. "Jezus, naš gospod, pomagaj nam videti skozi tvoj križ in vse križe sveta," je dejal papež na koncu poldrugo uro trajajočega obreda.

82-letni papež Frančišek sicer letos ni osebno hodil od postaje do postaje, temveč je križev pot spremljal z odra, množico, približno 15 tisoč zbranih, pa je nagovoril in blagoslovil ob koncu liturgije. Pred tem je popoldan v baziliki svetega Petra vodil obrede velikega petka, s katerimi se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu.

Besedila križevega pota napisala redovnica, ki rešuje ženske, prisiljene v prostitucijo

Letos je bil sicer križev pot, ki sodi med vrhunce velikonočnih praznovanj v Rimu, v znamenju izobčencev. V ospredju so bili brezdomci, mladi brez upanja, dela in perspektive ter priseljenci, nameščeni v getih. Besedila, ki so jih prebirali ob 14 postajah križevega pota, je napisala italijanska redovnica Eugenia Bonetti, ki rešuje ženske, ki so prisiljene v prostitucijo.

Križev pot sodi med vrhunce velikonočnih praznovanj v Rimu. Foto: Reuters

Na veliki petek se kristjani spominjajo dneva, ko je Jezus po svetopisemskih zapisih trpel in umrl na križu, hkrati pa je to edini dan v letu, ko v katoliški cerkvi nimajo maše oziroma imajo le bogoslužje. V Cerkvi na ta dan velja strogi post. Križev pot je najdaljša velikonočna liturgija in traja skoraj tri ure. Velja tudi za najbolj čustveno liturgijo velikega tedna.

Na veliko soboto blagoslov jedi, zvečer slovesne vigilije

Velikemu petku sledi velika sobota, ko se kristjani pred praznikom velike noči spominjajo mrtvega Jezusa v grobu, verniki pa na ta dan odnesejo k blagoslovu velikonočne jedi. V cerkvah bodo zvečer potekale slovesne vigilije. Slovenski škofje jih bodo vodili v stolnicah, papež pa v baziliki svetega Petra v Rimu.

Velika sobota je za katolike dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli na veliki petek, zato ponavadi verniki ta dan obiskujejo njegov grob v cerkvah. Zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo, s katerima nato verniki pokadijo in pokropijo domove.

Velikemu petku sledi velika sobota, ko se kristjani pred praznikom velike noči spominjajo mrtvega Jezusa v grobu. Foto: Reuters

Na veliko soboto čez dan potekajo blagoslovi velikonočnih jedi, med katerimi so najpogostejši kruh, pirhi, šunka in hren. Vsaka od jedi ima svojo simboliko. Kruh simbolizira božjo dobroto in človekovo delo, meso Jezusovo telo, pirhi Jezusove rane, hren pa žeblje. Evangeličani na veliko soboto zakurijo velikonočni ogenj. Prav tako pripravijo jedi za nedeljski velikonočni zajtrk, vendar jih ne blagoslavljajo. Bogoslužja ob sobotah nimajo.

V katoliških cerkvah bodo zvečer potekale velikonočne vigilije

V katoliških cerkvah bodo zvečer potekale velikonočne vigilije. Škofje in duhovniki bodo katehumenom, ki so se pripravljali na zakramente, podeljevali krst, obhajilo in birmo. Jezusovo vstajenje od mrtvih oziroma veliko noč pa bodo oznanile slovesne aleluje. V času Jezusa se je namreč dan začel s sončnim zahodom prejšnjega dne, torej se je nedelja začela že v soboto zvečer.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo vigilijo vodil ob 20. uri v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa uro prej v mariborski stolnici. Papež Frančišek bo velikonočno vigilijo vodil v vatikanski baziliki svetega Petra ob 20.30.