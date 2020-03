Slovenec v Mehiki: Najbolj nas skrbi pot domov

Vodstvo formule ena je včeraj precej nespretno odpovedalo uvodno dirko sezone v Avstraliji, kjer je bilo sicer že vse pripravljeno za prvo dirko letošnjega svetovnega prvenstva. Na drugem koncu sveta so medtem v Mehiki zbrana moštva svetovnega prvenstva v reliju, kjer so tekmovalci danes ponoči vozili prvi del tekmovanja. Mehiški reli, tretja preizkušnja letošnje sezone, je trenutno celo eno od redkih športnih tekmovanj, ki ga izvajajo nemoteno.

Do srede zvečer so v Mehiki potrdili 12 primerov okužbe s koronavirusom. Reli svetovnega prvenstva kljub temu poteka nemoteno. Foto: Red Bull Mednarodno pisana karavana relija

"Nenavadno je biti tukaj in dirkati," je po uradnem testu "shakedown" pripomnil nekdanji svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota). Podobno kot pri formuli ena, kjer so tik pred uradnim treningom potrdili okužene člane McLarnove ekipe, imajo tudi moštva v svetovnem prvenstvu v reliju mednarodno zelo pisano zasedbo.

Na reliju sodeluje tovarniška ekipa Toyote, ki ima sedež na Finskem, ekipa Hyundai pa v Nemčiji. M-Sport Ford prihaja iz Velike Britanije, ob teh pa so v Mehiki še številna zasebna moštva v svetovnem prvenstvu WRC2. Številna med njimi imajo člane ekip tudi iz držav, kjer so že odkrili resnejše izbruhe koronavirusa. Številni člani ekip so proti prizorišču resda odpotovali že pred več kot tednom.

Jure Menard je v preteklosti delal tudi v svetovnem prvenstvu v relikrosu, na fotografiji z dirke v Barceloni. Foto: Gregor Pavšič Slovenski mehanik na delu v Guanajuatu

Mehiški reli poteka v okolici mesta Guanajuato, kjer svoje delo opravlja tudi slovenski mehanik Jure Menard. Reli je sicer znan po izjemno temperamentnem vzdušju med navijači, kar je najbolj izrazito med ceremonialnim štartom in na uvodnih dveh hitrostnih preizkušnjah po ulicah mesta.

"Vzdušje je dobro, posebne panike ni. Se pa o koronavirusu v karavani zelo veliko govori. Nekateri se smejijo, drugi so panični. Trenutno večino bolj kot virus skrbi pot nazaj domov. Sicer pa v Mehiki še nisem videl nikogar, ki bi nosil zaščitno masko, domačinov koronavirus za zdaj očitno še ne skrbi," nam je iz Guanajuata povedal Menard.

Na prizorišče dirke so prišli sicer v ponedeljek, potovanje proti Mehiki pa so začeli še en teden prej. Opravili so testiranje, nato so prečkali mejo med ZDA in Mehiko ter nadaljevali pot proti mestu Leon v spremstvu varnostnikov.

Do srede zvečer so v Mehiki potrdili 12 primerov okužbe s koronavirusom, je poročal Bloomberg. Prvega so potrdili 28. februarja, v javnosti pa se porajajo vprašanja, kako učinkovita so testiranja mehiških oblasti. Do torka zvečer so v Mehiki opravili 278 testov, je potrdilo njihovo zdravstveno ministrstvo. Oblasti za zdaj še niso uvedle resnejših ukrepov, kar velja tudi za organizacijo športnih in državnih prireditev. Tudi na letališčih do zdaj še niso opravljali obsežnejših pregledov potnikov iz držav z večjim številom potrjenih okužb.

Kako je "korona" v Mehiki že odločala o zmagovalcu

Zanimivo je, da je glavni pokrovitelj relija v Mehiki prav proizvajalec piva Corona. Ta je zaradi izbruha koronavirusa, karantene na Kitajskem (in imenske podobnosti) že opazil velik upad prodaje piva svoje znamke. Leta 2004 je to pivo igralo ključno vlogo pri razpletu relija. Thierry Neuville (Hyundai) je po zadnji hitrostni preizkušnji ostal brez vode v hladilniku motorja, odpeljati pa je moral še zadnjo etapo do uradnega cilja relija. V hladilnik je s pomočjo domačinov natočil kar nekaj litrov piva in njegov dirkalnik je tako zmogel še zadnjih nekaj odločilnih kilometrov.