Odpoved ali ne? Ajdovci še upajo na svoj spektakel.

Medtem ko so v sosednji Avstriji že odpovedali oziroma prestavili dva uvodna relija letošnje sezone, v Sloveniji organizatorji uvodnega športnega tekmovanja z odločitvijo še čakajo. Če jim bo danes uspelo na upravni enoti oddati vlogo za izvedbo velike športne prireditve, bi radi z odločitvijo glede izvedbe počakali vsaj do 3. aprila.

Vipavska dolina bi morala 24. in 25. aprila predvidoma gostiti uvodni reli državnega prvenstva. Organizatorji iz vrst AK Ajdovščina Motorsport so za vselej odlično obiskano in odmevno prireditev letos precej spremenili traso, ki bi morala imeti skupno deset hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 96 kilometrov. Tekmovalci bi vozili tudi po znanih odsekih proti Velikim Žabljam in prek Predmeje.

Martin Štucin je vodilna organizacijska sila relija v Vipavski dolini. Foto: Gregor Pavšič Organizatorji bi počakali do 3. aprila

"Letošnja trasa bi bila res nekaj posebnega, servisno cono pa bi spet postavili v središču Ajdovščine. Imamo vsa potrebna dovoljenja, organizacijske priprave načeloma nadaljujemo. Danes moramo na upravni enoti oddati vlogo za organizacijo velike prireditve, ki je naše ključno dovoljenje. Če te vloge ni oziroma je ne bi sprejeli, je tako, kot da smo reli odpovedali," nam je povedal član organizacijskega odbora Martin Štucin.

Če jim bo danes uspelo oddati vlogo na upravni enoti, bi z dokončno odločitvijo glede izvedbe relija radi počakali vsaj še do 3. aprila.

Tamkajšnja civilna zaščita je sicer do preklica prepovedala delovanje vseh društev.

Del relija bi tudi letos potekal po drsečih ovinkih pri Velikih Žabljah. Foto: Gregor Pavšič

Prišla naj bi tudi Paolo Diana in Umberto Scandola …

Štucin ob tem dodaja, da bi bilo ob pozitivnem razpletu krize s širitvijo koronavirusa vse nared za prvovrstni spektakel. Za prvi prihod v Slovenijo so se namreč dogovorili z izjemno atraktivnim italijanskim voznikom Paolom Diano (fiat 131), nekdanjim italijanskim državnim prvakom Umberto Scandolo (hyundai i20 R5) in še nekaj slovečimi tujimi imeni.

Naslov državnega prvaka v reliju v Sloveniji sicer brani Rok Turk (hyundai i20 R5), pogostejših nastopov doma pa prav zaradi odpovedi športnih tekmovanj v Italiji ne izključuje tudi njegov glavni domači tekmec Boštjan Avbelj (škoda fabia R5).

Video – vragolije Paola Diane