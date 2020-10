Razbiti avtomobili in presenečenja, a tudi zmaga favorita

Po sprostivi ukrepov za prehode slovensko-hrvaške državne meje so se v Poreču odločili za organizacijo relija, ki je imel skupaj osem hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 78 kilometrov. Ob odsotnosti Aljoše Novaka je Rok Turk (hyundai i20 R5) dokaj pričakovano dobil prav vse hitrostne preizkušnje in tako vknjižil še tretjo zmago v letošnji sezoni. Turk je imel v cilju 2 minuti in 23 sekund prednosti pred hrvaškim v veteranom Nikom Pulićem (ford fiesta RC4), ta pa je le za desetinko ugnal drugega najhitrejšega Slovenca Aleša Zrinskega (ford fiesta R5).

Zrinski je drugo mesto med Slovenci rešil na zadnji HP, smola Peljhana s prebito gumo

Zrinski je bil v začetku relija še edini dokaj blizu Turku, nato pa je veliko časa izgubil na obeh izvedbah hitrostne preizkušnje Žbandaj. Tako je Zrinskemu slabo kazalo tudi za drugo mesto v slovenskem prvenstvu, ki ga vsaj teoretično še ohranja v boju za naslov državnega prvaka. Za Turkom pred zadnjim relijem v Idriji zaostaja 24 točk.

Vse do zaključka relija se je drugo mesto med Slovenci nasmihalo Darku Peljhanu (mitsubishi lancer EVO9). Toda na predzadnji hitrostni preizkušnji je poškodoval platišče. Kolo je moral menjati, rezervna guma pa je nato tri kilometre pred ciljem začela počasi puščati in velika izguba časa je bila za Peljhana neizbežna. Idrijčanu so za Turkom in Zrinskim v uteho ostale vsaj stopničke za državno prvenstvo.

Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5) sta v zaključku relija (in po smoli Peljhana) rešila drugo mesto v slovenskem DP. Foto: Uroš Modlic

Zmaga v diviziji II za Blaža Podlesnika in Gašperja Iljaža (ford fiesta rally4). Foto: Uroš Modlic

Grossi in Rončel razbila, prva zmaga za Podlesnika

Med dvokolesno gnanimi dirkalniki je najhitreje začel favorizirani Marko Grossi (peugeot 208 R2), a nato je naredil napako in zletel s ceste. Dolgo je tako kazalo na prvo zmago Simona Rončela (peugeot 208 R2), ki pa je na zadnji hitrostni preizkušnji prav tako zletel s ceste. Tako je šla premierna zmaga v roke Blaža Podlesnika (ford fiesta rally4), drugi je bil Jan Oblak (ford fiesta rally4), tretji pa Martin Mlinar (peugeot 208 R2).

V diviziji III je slavil italijanski gost v slovenskem DP Paolo Pasutti (ford sierra), drugi je bil Miha Mušič (BMW M3) in tretji Matija Koritnik (renault clio). Po treh HP je v tej diviziji sicer zanesljivo vodil Jaka Valant (BMW M3).

Pred zaključkom prvenstva bo zelo napeto tudi v diviziji I

V diviziji I je drugič zaporedoma slavil Franci Božič (škoda fabia). Ugnal je sprva vodilnega Nejca Mraka (suzuki swift) in Bojana Velkavrha (VW polo). Tako v prvi kot drugi diviziji bomo na zaključku sezone v Idriji videli še zelo zanimiv obračun za naslov prvaka.

Simon Mlinar je namreč v diviziji II s četrtim mestom ob odstopu Grossija in Rončela prevzel vodstvo v skupnem seštevku za štiri točke.

V diviziji I prve tri uvrščene neuradno loči 12 točk, vodi pa Božič pred Mrakom in Velkavrhom.

V skupni razvrstitvi pa bo Turk čez dva tedna na domačem reliju v Idriji potreboval praktično le še prihod do cilja (ob zmagi Zrinskega), saj njegova prednost v skupnem seštevku znaša že 24 točk.

Rezultati - reli Poreč za slovensko DP



1. Turk-Kacin (hyundai i20 R5) :42:03,1; 2. Zrinski-Vidmar (ford fiesta R5) + 2:24,0; 3. Peljhan-Čar (mitsubishi lancer EVO9) + 2:35,2; 4. Podlesnik-Iljaž (ford fiesta rally4) + 4:01,5; 5. Oblak-Vončina (ford fiesta rally4) + 4:18,6; 6. Mlinar-Mlinar (peugeot 208 R2) + 4:29,9; 7. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 R2) + 4:44,0; 8. Klemenčič-Ošlaj (ford fiesta) + 4:49,8; 9. Pasutti-Campeis (ford sierra) + 5:32,1; 10. Mušič-Bergant (BMW M3) + 5:39,3 … uvrščenih 21 posadk za slovensko DP

Poreški reli je terjal mnogo odstopov. Med temi sta bila tudi Mitja Božič in Enej Bobič (subaru impreza). Foto: Uroš Modlic

V diviziji I je drugič zapored slavil Franci Božič s sovoznikom Janezom Intiharjem (škoda fabia). Foto: Uroš Modlic

