Organizatorji relija v Idriji so morali dokončno odpovedati letošnjo prireditev. Državno prvenstvo je tako končano, v skupni razvrstitvi vnovič slavje za Roka Turka in njegovo sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 R5). Trije državni prvaki v nižjih razredih letos do naslova celo brez ene same zmage.

Četrtič na vrhu slovenskega relija Rok Turk in Blanka Kacin. Dvakrat s peugeotom 208 R5 in dvakrat še s hyundaijem i20 R5. Foto: Uroš Modlic Organizatorji idrijskega relija so upali do zadnjega, a zaradi vseh omejitev ob epidemiji s koronavirusom covid-19 je bila izvedba relija letos nemogoča. Tako so dokončno odpovedali letošnjo prireditev, za katero so sicer upali, da bi jo lahko izpeljali v začetku decembra. Državno prvenstvo v reliju se je tako končalo le s tremi izpeljanimi reliji.

Državno prvenstvo v reliju poteka od leta 1992, ko je sezono sestavljalo pet domačih relijev. Že 18 let je minilo od takratnega slavja Silvana Lulika (ford sierra RS cosworth), še nikoli pa o naslovih ni odločalo tako malo dirk kot letos. To je bila kajpak posledica epidemije s koronavirusom covid-19, navkljub kateri pa so uspeli pod streho spraviti vsaj tri relije in tako poskrbeti za regularnost državnega prvenstva.

Aleš Zrinski je z novim dirkalnikom ford fiesto R5 prišel do naslova državnega podprvaka. Foto: Uroš Modlic

V skupni razvrstitvi sta bila prepričljivo najboljša Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 R5), ki sta zmagala na vseh treh dirkah v Velenju, Železnikih in hrvaškem Poreču. To je zanju že četrti zaporedni naslov državnega prvaka. Še noben voznik do zdaj ni na vrhu ostal štiri sezone zapored, po trikrat zapored sta bila prvaka le Darko Peljhan (VW golf G60 rallye) med leti 1993 in 1995 ter Aleks Humar (škoda fabia S2000, renault clio R3) v obdobju med leti 2012 in 2014.

Za Turkom je v skupni razvrstitvi naslov podprvaka pripadel Alešu Zrinskemu (ford fiesta R5) s sovoznikom Rokom Vidmarjem, tretja pa sta bila le z dvema nastopoma (in dvema drugima mestoma) Aljoša Novak in Jaka Cevc (škoda fabia R5).

Največ osvojenih naslovov državnega prvaka v reliju v skupni razvrstitvi:

vozniki sovozniki Darko Peljhan 6 Blanka Kacin 4 Aleks Humar 5 Miran Kacin 3 Rok Turk 4 Matjaž Korošak 3 Andrej Jereb 3 Florjan Rus 3 Tomaž Jemc 3 Igor Kacin 2 Tomaž Kaučič 2 Peter Zorenč 2 Boris Popovič 1 Metod Kurent 2 Silvan Lulik 1 Enej Ložnar Kranjc 1 Boštjan Logar 1 Matjaž Mihelčič 1 Mitja Klemenčič 1 Franci Gregorič 1 Piero Longhi 1 Mitja Česenj 1 Jani Trček 1 Martina Nartnik 1 Tina Lazar 1 Darko Lah 1 David Kalan 1 Jernej Korpar 1 Miro Vene 1

Skoraj vsak drugi naslov državnega prvaka je romal v Idrijo

To je za Turka tudi četrti naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi. Peljhah jih je v svoji 19 let dolgi karieri voznika osvojil šest, Humar pa pet. Idrijski vozniki so v skupni razvrstitvi na vrhu že deveto leto zaporedoma. Zadnji “neidrijski” državni prvak v reliju je bil Piero Longhi (škoda fabia S2000) leta 2011. V 29 sezonah je med vozniki kar 15 romalo v Idrijo.

Med sovozniki je Kacinova državna prvakinja v skupni razvrstitvi prav tako četrtič zaporedoma. Tri naslove imajo Miran Kacin, Florjan Rus in Matjaž Korošak.

Zmagovalni dirkalnik divizije II - peugeot 208 R2, v njem pa Simon Mlinar in Erik Bizjak. Foto: Gregor Pavšič

Nejcu Mraku (suzuki swift) je pripadel naslov državnega prvaka v diviziji I. Foto: Blaž Cimrmančič

Divizije od I do III: državni prvaki do naslova brez zmage

Marko Grossi je letos vozil odlično in dobil dva relija v zelo kakovostni diviziji II. Toda napaka v Poreču je bila zanj še posebej boleča. Foto: Uroš Modlic Letošnja kratka sezona se je končala dokaj nepričakovano z relijem v Poreču, ki je imel neposreden vpliv na odločitev po posameznih razredih. Medtem ko v skupni razvrstitvi dvomov ni bilo, so bile razlike v nižjih razredih mnogo manjše.

Z napako v Poreču je tako brez naslova v diviziji II ostal Marko Grossi (peugeot 208 R2), ki je sicer dobil uvodna dva relija. Končno prvo mesto je šlo v roke Simonu Mlinarju (peugeot 208 R2) in sovozniku Eriku Bizjaku. Letos na treh dirkah nista zmagala, a sta bila med vsemi najbolj zanesljiva. Mlinar je imel pred favoriziranim Grossijem šest točk prednosti.

V diviziji III je prav tako brez zmage, a zato z zanesljivostjo do naslova pripeljal Miha Mušič (BMW M3). Drugi je bil italijanski gost Paolo Pasutti (ford sierra RS cosworth), med sovozniki pa je naslov šel v roke prav Pasuttijevemu sovozniku Giovanniju Campeisu. Mušič je namreč nastopal z dvema različnima sovoznikoma Črtomirjem Bergantom in Blažem Vraničarjem.

Franci Božič je v diviziji I dvakrat zmagal, a zaradi enega odstopa ostal brez naslova prvaka. Foto: Uroš Modlic Celo državni prvak divizije I, kjer je letos točke osvojilo 23 voznikov in je tako veljala za najštevilčnejši razred državnega prvenstva, je podobno kot Mlinar in Mušič brez zmage postal Nejc Mrak (suzuki swift). S sovoznikom Darkom Vončino (dvakrat) in Maticom Peternelom (enkrat) pa je bil dvakrat drugi in to je bilo dovolj za prvi naslov državnega prvaka. Med sovozniki je šel naslov v roke Boštjana Vidmarja, sicer sovoznika Jureta Jereba (VW polo).

Med vozniki je imel Mrak sedem točk prednosti pred Francijem Božičem (škoda fabia), ki je letos dvakrat zmagal, a odstopil na uvodnem reliju v Velenju. Točko več je za Božičem zaostal omenjeni Jereb, še osem točk več pa zmagovalec velenjskega relija Bojan Velkavrh (VW polo).

Miha Mušič (BMW M3), državni prvak divizije III. Foto: Uroš Modlic