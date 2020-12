Slavko Dekleva - nepozabne so ostale predvsem njegove vožnje z BMW-jevim in Alfinim dirkalnikom razreda ST na gorskih dirkah.

Slavko Dekleva - nepozabne so ostale predvsem njegove vožnje z BMW-jevim in Alfinim dirkalnikom razreda ST na gorskih dirkah. Foto: Gregor Pavšič

Slavko Dekleva je bil star 67 let, s svojo dolgo in zelo uspešno kariero avtomobilskega športnika pa je iz priimka Dekleva naredil eno od najbolj prepoznavnih dirkaških družin v Sloveniji. Dekleva je osvojil deset naslovov državnega prvaka v gorskih dirkah, še štiri pa tudi v cestnohitrostnih dirkah. Nepozabne so ostale predvsem njegove vožnje z dirkalnikoma BMW in Alfa razreda ST na gorskih dirkah. Po koncu njegove kariere je z odličnimi rezultati (tudi naslovi državnega prvaka) nadaljeval tudi njegov sin Igor Dekleva, krajši čas pa v nižjih kategorijah tudi Jaka Dekleva.

Dekleva je danes umrl po daljši bolezni, v bolnišnici pa se je okužil tudi z novim koronavirusom. Zadnja dva tedna je bil v komi.

Dekleva se je preizkusil tudi na Ferrari Challengeu v Italiji. Foto: osebni arhiv

"Ko danes gledam na svoje dirkaške začetke, bi mladim svetoval predvsem naslednje; ko vstopajo v dirkaški šport, naj dobro premislijo, ali so pripravljeni na tako velika odrekanja. Brez pokroviteljev se je temu športu zelo nehvaležno posvetiti. Ko sem začel, je bilo še mogoče doma s prijatelji sestaviti avtomobil, nanj namestiti stare gume in biti dokaj uspešen. Pozneje to ni bilo več mogoče. Najlepši spomini so ostali na dirkalnik razreda ST, ko sem imel tudi prave pokrovitelje in ustrezno pokrit celoten projekt. Na tak način je bilo mogoče dirkati med najboljšimi," mi je pred leti pojasnjeval Unčan, ki je imel na vrhuncu svoje kariere tudi svoj pravi navijaški klub. Na gorski dirki v Ilirski Bistrici so ti nekoč zavzeli zadnji del ob tekmovalni progi.

Slavko Dekleva in njegov porsche 911. Z njim je leta 1985 zmagal na reliju Loka za državno prvenstvo takratne Jugoslavije. Foto: Boris Hodnik

S porschejem na streho že na prvem reliju, zadnjič državni prvak pred 15 leti

Dekleva je sicer začel svojo kariero v reliju. Leta 1984 se je na reliju Saturnus s porschejem 911 na eni od uvodnih hitrostnih preizkušenj (Pokojišče) prevrnil na streho. "Sovoznik pa je še kar bral naprej," se je začetkov spominjal Slavko.

Leto pozneje je na reliju Loka v Škofji Loki s porschejem in sovoznikom Davorinom Zupanom prvič zmagal v skupni razvrstitvi relija za jugoslovansko državno prvenstvo. Po koncu skupine B je porscheja zamenjal za dvokolesno gnanega volkswagna golfa GTI in v reliju vztrajal še do leta 1990.

Pozneje se je usmeril v gorske in cestne dirke. Leta 1994 je bil že prvič državni gorski prvak v skupini N, zadnji naslov gorskega državnega prvaka v skupni razvrstitvi (z alfo 156 ST) pa je osvojil leta 2005.