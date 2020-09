Novi opel za zmage med ovinki: bo zavil tudi v Slovenijo?

Opel bo začel decembra izdelovati novo dirkaško različico nove corse, ki bo imela pogon na sprednji kolesi in bo pripravljena po pravilih razreda Rally4. Taka corsa je produkt lastništva francoskega koncerna PSA in nemška preobleka novega peugeota 208 rally4.

Dirkaška različica nove opel corse je nov produkt lastništva koncerna PSA in Opla. Tako kot si serijska corsa deli zasnovo s peugeotom 208, velja tudi za novi reli avtomobil. Opel, ki je starega adama v reli različici R2 razvil še prek zunanje ekipe, tako da to ni bil neposredno njihov tovarniški avtomobil, je tako zdaj dobil še bolj konkurenčen dirkalnik.

Corsa rally4 je naslednika adama R2, s katerim je posadka Novak-Ocvirk lani osvojila državno prvenstvo v reliju med dvokolesno gnanimi avtomobili. Foto: Uroš Modlic

Opel corso v različici Rally4 (to je naslednik razreda R2) poganja 1,2-litrski trivaljni bencinski turbomotor, ki zmore 208 "konjev" in 290 njutonmetrov navora. Moč se na sprednji kolesi prenaša prek petstopenjskega sekvenčnega menjalnika.

PSA Motorsports in Opel Motorsport sta pred kratkim v Franciji izpeljala obsežnejše testiranje tega novega dirkalnega avtomobila. V petih dneh so prevozili tisoč kilometrov po asfaltu in makadamu, za volanom sta bila izkušena Yoann Bonato in Marijan Greibel.

Izdelovati jih bodo začeli decembra

Opel bo homologacijo za corso rally4 dobil 1. decembra letos, nato pa bodo začeli proizvodnjo dirkalnih avtomobilov za naročnike. Cena uradno še ni znana.

Tovrstni avtomobili so kot nalašč za državna prvenstva, saj ponujajo zelo dobro razmerje med ceno, stroški in konkurenčnostjo. V Sloveniji že imamo ford fiesto rally4, kmalu iz Francije v roke ekipe OPV Racing prihaja tudi prvi peugeot 208 rally4.

Foto: Opel

Foto: Opel

Foto: Opel

Foto: Opel