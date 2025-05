Pri Oplu so razkrili zanimiv prototip, ki je nadgradnja že več let znane električne pokalne corse. Opel že od leta 2021 organizira pokal z električnimi dirkalniki za reli. Od takrat je tak avtomobil peljalo 63 tekmovalcev iz 13 različnih držav. Adrenalinsko vožnjo s tako corso smo tudi sami doživeli na sovozniškem sedežu Manfreda Stohla na čisto pravem reliju pri avstrijskem Weizu.

Video - adrenalinska vožnja v električni dirkaški opel corsi

280 "konjev" na sprednji kolesi

Mokka GSE rally je nadgradnja Oplovega električnega dirkaškega koncepta. To je prvi dirkalnik po specifikaciji razreda eRally5, ki ga je uradno vpeljala FIA in omogočila v reliju uporabo električnih pogonov. Motor v mokki ima 207 kilovatov (280 “konjev”) in 345 njutonmetrov navora, kapaciteta baterije pa znaša 54 kilovatnih ur. O moči hitrega polnjenja ni podatkov, a pričakujemo lahko moč do 100 kilovatov.

Premiero bo dirkaška elektrárna mokka dožívala ta konec tedna na reliju ELE v nizozemskem Eidhovnu, ki šteje tudi za omenjeni Oplov pokal s podporo nemškega ADAC.

Razred eRally5 bo zahteval spremembe pravil

Z izjemo pokalnih tekmovanj reliji kljub uradnemu razredu niso prilagojeni za uporabo električnih dirkalnikov. Namesto cone za dolivanje goriva potrebujejo polnilnico v servisni coni. Dirke zato potrebujejo prilagoditev pravil in to na zelo podoben način, kakor se tudi v vsakdanjem prometu spreminjajo navade polnjenja baterije v primerjavi z dolivanjem goriva.

Ali bodo zgledu Opla sledili tudi drugi proizvajalci, še ni znano. Podoben mejnik je FIA vpeljala konec sedemdesetih let, ko je uradno dovolila štirikolesni pogon. Prvi je tehnično revolucijo zgrabil Audi in čeprav se je konkurenca sprva držala za glavo, se je že po prvih dirkah videlo, da je to prava smer prihodnjega razvoja. Leta 2025 pri električnih dirkalnikih težko vlečemo podobne vzporednice, toda razred eRally5 bi lahko (ali moral) postati del klasičnih relijev in ne več zgolj črka na papirju.

Foto: Opel Foto: Opel Foto: Opel Foto: Opel Foto: Opel