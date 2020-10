Brutalna lancia iz Pivke nepremagana že osem let #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalna kombinacija Milana Bubniča in lancie delte v slovenskem gorskohitrostnem državnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Še do konca avgusta je dokaj slabo kazalo z izvedbo letošnjega gorskohitrostnega državnega prvenstva. Zaradi epidemije koronavirusa covid-19 so v Sloveniji odpovedali tradicionalni dirki na Gorjance in Lučine, tudi FIA je odpovedala izvedbo evropskega gorskohitrostnega prvenstva.

Toda po uspešni izpeljavi dirke v Ilirski Bistrici so zdaj slovenski tekmovalci gostovali še na dirki v italijanskem Čedadu. Ker je tam tekmovalna proga dolga kar sedem kilometrov, je vsaka tekmovalna vožnja štela kot posamična dirka. Skupna razvrstitev ni bila pomembna, točke so se delile le za prvo in drugo tekmovalno vožnjo.

Bubniču na zaviti italijanski cesti še dve zmagi

Čeprav je na sobotnih treningih, ki so potekali v pravem vremenskem neurju, še taktiziral in jih med Slovenci ni končal na vrhu, je v nedeljski dirki prevladoval Milan Bubnič. Voznik iz Pivke z močno predelano lancio delto pričakovano ni imel večjih težav. V svoj prid je odločil obe vožnji in tako potrdil že osmi zaporedni naslov državnega prvaka.

V prvi vožnji mu je bil kljub manjšemu požaru najbližje Gregor Vouk (subaru impreza), v drugi pa Janko Čebron (mitsubishi lancer EVO9). O premoči Bubniča v obeh vožnjah kaže 27 sekund prednosti skupno pred Čebronom. Ta je uspel osvojiti naslov podprvaka in s tem dobil precej bolj tesen dvoboj z Gregorjem Voukom (subaru impreza) in Maticem Kogejem (mitsubishi lancer EVO9).

Potem ko je bil v prvi vožnji še drugi, je drugo dirko Vouk končal šele na devetem mestu. Tretji je bil Kogej. V skupni razvrstitvi je tako Bubniču letos uspel popoln izkupiček, na drugo mesto se je v Čedadu prebil Čebron, sledita pa mu še Kogej in Vouk.

Čebron je bil v Čedadu tretji in drugi, kar je zadoščalo za naslov državnega podprvaka. Foto: Uroš Modlic

Gregorju Vouku so v Čedadu ponagajale tudi tehnične težave s subaru imprezo. Foto: Uroš Modlic

Skupno za Bubničem Čebron in Kogej

V prvi vožnji sta bila Bubniču najbližje Vouk in Čebron, v drugo pa je Vouk končal šele kot deveti in tako je bil v tej vožnji skupno tretji že Kogej.

Napeto tudi v ostalih razredih

V diviziji II je v Čedadu zanesljivo najhitreje s progo opravil Matevž Čuden (renault clio), obakrat pa mu je bil najbližje Jan Mrak (renault clio). Čuden je tako zanesljivo postal državni prvak pred tokrat dvakrat tretjim Alojzom Udovčem (renault clio R3) in Mrakom.

Čuden je tako zanesljivo popravil le četrto mesto z dirke v Ilirski Bistrici, kar dva od tam hitrejših voznikov (Mark Škulj in Marko Grossi) pa v Čedadu niti nista vozila.

Matevž Čuden je obe dirki v Čedadu odpeljal brezhibno in osvojil naslov državnega prvaka v diviziji II. Foto: Uroš Modlic

Erik Maglica (MG ZR 105) je temelje naslovu državnega prvaka postavil že v Ilirski Bistrici, kjer pa nekaterih tekmecev iz Čedada ni bilo. Foto: Uroš Modlic

V diviziji I je Maglica uspešno branil prednost iz Ilirske Bistrice

Napet je bil tudi razplet v diviziji I, kjer je po zmagi v Ilirski Bistrici vodilno mesto držal Erik Maglica (škoda fabia). Ta se v Čedadu v nobenih od obeh voženj ni uvrstil med prve tri, a je kljub temu obdržal prednost in postal državni prvak.

Obe dirki v Čedadu je dobil Andrej Prelc (suzuki swift). V prvi sta mu bila najbližje Klemen Trček (MG ZR 105) in Andrej Žakelj (zastava yugo), v drugo pa je tretje mesto za Prelcem in Trčkom pripadlo Andreju Makaroviču (MG ZR 105). Maglica je bil prvi vožnji četrti, v drugi pa šesti.

Skupno je Maglica obdržal šest točk prednosti pred Prelcem in 18 pred Trčkom.

Jelovčan odličen med vozniki pokalnih twingov

V pokalni diviziji III v Čedadu prave konkurence ni imel Vladimir Stankovič (norma M20 FC), ki je tako tudi osvojil skupno zmago v tem razredu. V diviziji IV se je med pokalnimi renault twingi z dvojno zmago spet izkazal Urban Jelovčan. Letos je ostal na treh izpeljanih dirkah nepremagan.

V prvi vožnji sta se med najhitrejše tri poleg Jelovčana uvrstila še Domen Svet in David Stušek, v drugi vožnji pa Vuk in Svet. V skupni razvrstitvi so bili po točkah najuspešnejši Jelovčan, Svet in Stušek.

V pokalni diviziji V so državno prvenstvo po treh dirkah na vrhu končali Matevž Korošec, Andrej Vidmar in Anton Popek.

Urban Jelovčan je bil spet nepremagljiv med pokalnimi twingi. Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Vladimir Stankovič z Norminim športnim prototipom. Foto: Uroš Modlic

Mateja Grudnika je v prvi dirki zavrtelo, v drugo je bil med Slovenci skupno četrti. Foto: Uroš Modlic