Nov rekord: slovenska lancia ostaja nepremagana že devet let #video

Z gorsko dirko v Čedadu se je končalo letošnje gorsko državno prvenstvo. Prvi junak dirke je Milan Bubnič (lancia delta), ki je na italijanski gorski dirki prepričljivo ugnal svojega glavnega tekmeca Anžeta Dovjaka (hyundai i30 TCR) in nadoknadil zaostanek dveh točk v skupnem seštevku. Zmago Bubniča je ogrožal Matej Grudnik (renault clio E1) – najhitrejši je bil na treningu, v prvi tekmovalni vožnji pa naredil napako, rahlo poškodoval dirkalnik in odstopil. Tako je v skupnem seštevku prvi Bubnič, drugi Dovjak, tretji pa Matevž Čuden (porsche GT3).

Veselje Bubničeve ekipe po novem uspehu v državnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Lancia, ki v Sloveniji na gorskih dirkah kraljuje že devet let

Za Bubniča je to skupno 11. in že deveti zaporedni naslov gorskega državnega prvaka. Pred 20 leti je bil s to lancio še slovenski podprvak v reliju, nato pa jo je postopno pripravil le še za gorske dirke. Predelane lancie so bile še pred desetletjem ena največjih atrakcij gorskih dirk v Evropi, kjer pa so se nato že umaknile predelanim specialkam na osnovi modernejših avtomobilov. Bubničeva delta tako ostaja ena redkih na najvišji tehnološki ravni te sprinterske avtomobilske discipline.

Bubnič je imel z njo letos nekaj tehničnih težav. Po dveh zaporednih zmagah na začetku leta je zato izgubil precej točk na Gorjancih in v Podnanosu, kar je ponudilo priložnost njegovima glavnima tekmecema Dovjaku in Grudniku. Dovjak s šibkejšim avtomobilom na stezi ni bil kos Bubniču, Grudnik pa je odpeljal premalo dirk za resnejši naskok na naslov državnega prvaka.

Trčku je menjalnik pred zadnjo vožnjo odnesel naslov

Medtem ko je bil na dirki drugi najhitrejši Slovenec Vladimir Stankovič (osella PA21), je v državnem prvenstvu tretje mesto pripadlo Alojzu Udovču (renault clio R3). S tem je postal državni prvak v Razredu 5a; po prvi vožnji je kazalo še na zmago in naslov Klemna Trčka (renault clio RS), toda po okvari menjalnika je Trček odstopil.

V skupni razvrstitvi so med Slovenci sledili Dejan Mašera (fiat 850), Jani Vuk (fiat uno 1,6) in Bogdan Černač (yugo proto). V Razredu 5b je zmagal Nejc Kukec (suzuki swift) pred Mašo Eržen (peugeot 306) in Boštjanom Tratnikom (MG ZR 105).

Med starodobniki v Diviziji 3 na vrhu Gerald Glinzner (porsche 911), Matjaž Korošec (BMW 325i) in Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe). Glinzner je z zmago prehitel Urbančiča in postal državni prvak.

Foto: osebni arhiv

Bogdan Černač s predelanim yugom proto. Foto: osebni arhiv

Maši Eržen se je za las izmakniila zmaga v Razredu 5b, je pa bila v Čedadu najhitrejša med voznicami. Foto: osebni arhiv

Zadovoljna v Čedadu tudi ekipa Denisa Mašere. Foto: osebni arhiv

Trčkovi so naslov prvaka izgubili po okvari menjalnika pred zadnjo vožnjo, kar pa tudi ni pretirano pokvarilo vzdušja. Foto: osebni arhiv