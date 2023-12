Ostajata avtomobilski ponos Slovenije, pri tem pa nista edina

Boštjan Avbelj prihodnje leto načrtuje udeležbo na vseh relijh za italijansko DP. Foto: Fabrizio Buraglio

Boštjan Avbelj ostaja mednarodno najuspešnejši slovenski voznik relija. Letos je vozil z italijansko licenco, ker se je prvič podal v absolutno italijansko državno prvenstvo. Tam ni odpeljal vseh relijev, a si je kljub temu privozil končno četrto mesto. Vrhunec Avbljevega izkupička sta bila naslova prvaka v razvrstitvi Promotion (znotraj italijanskega DP) in naslov prvaka v prvenstvu IRC, kjer je s sovoznikom Damijanom Andrejkom zmagal na treh od štirih relijev.

Slovenska posadka je letos dosegla še en mejnik, in sicer tako prve stopničke v italijanskem DP, kakor tudi prvo dobljeno HP absolutno v italijanskem DP. Na reliju za evropsko prvenstvo v Rimu sta bila skupno peta. Izstopali sta zmagi na reliju Taro in Schio, prav tako pa tudi drugo mesto na slavnem reliju San Remo.

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4)

Komaj 19-letni Mark Škulj je imel med slovenskimi dirkači letos najobširnejši program. V slovenskem DP je med dvokolesno gnanimi dirkalniki zmagal na vseh relijih, postal prvak Divizije 2 in bil tudi tretji v skupni razvrstitvi. Škulj je bil podprvak, sovoznica Šumerjeva pa med sovozniki celo prvakinja pokala Mitropa. Slovenca sta odpeljala tri relije za evropsko prvenstvo. V mladinski razvrstitvi sta bila v Rimu peta, na Češkem sta odstopila, na Madžarskem pa si je Škulj s končnim tretjim mestom privozil prve stopničke.

Mark Škulj in Pia Šumer na stopničkah relija za EP na Madžarskem. Foto: Red Bull

Patrik Zajelšnik

Patrik Zajelšnik je sin slovenskih zdomcev, ki pa ima tudi slovensko državljanstvo. Zajelšnik je letos s svojim športnim prototipom na gorskohitrostnih dirkah postal absolutni nemški državni prvak.

Martin Čendak in Jakob Markežič (renault clio rally5)

Mlada slovenska reli posadka v zasedbi Martina Čendaka in Jakoba Markežiča (renault clio rally5) se je letos tako kot Avbelj podala v Italijo. Udeležila sta se relijev v prvenstvu IRC, kjer sta v množični konkurenci razreda Rally5 osvojila končno tretje mesto. Na zadnjem reliju v Schiu je bil Čendak celo drugi v razredu.

Nik Štefančič je bil letos najuspešnejši slovenski voznik na krožnih dirkah. Foto: Žan Čuden

Nik Štefančič je po dveh naslovih državnega prvaka v pokalu Twingo letos presedlal na veliko zmogljivejši pokalni renault clio zadnje generacije. Štefančič se je pri 19 letih podal tudi na mednarodna prizorišča. V razvrstitvi prvenstva ESET Clio Cup je sezono končal na drugem mestu, v razredu znotraj FIA CEZ pa je bil prvi. Ob koncu sezone je sodeloval na dirki pokala Clio Euro Cup v Imoli, kjer je na drugi dirki zasedel 15. mesto. Štefančič je ob tem postal tudi državni krožnohitrostni prvak.

Slovenske posadke na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Foto: Gregor Pavšič

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2)

Šestkratni slovenski prvak v reliju Rok Turk se je letos s sovoznico Blanko Kacin po več letih spet podal na reli za svetovno prvenstvo. Udeležila sta se Sloveniji najbližjega relija na Hrvaškem. V njunem razredu RC2 je reli začelo 24 posadk. Konkurenca je neizprosna in veliko številčnejša kot v elitnem razredu Rally1. Turk in Kacinova sta s konstantno vožnjo uspela doseči končno deseto mesto.

Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2)

Aleš Zrinski in Rok Vidmar sta na reliju za svetovno prvenstvo predvsem izpolnila svoje dolgoletne sanje (pred dvema letoma jima je nastop preprečila huda nesreča na testu tik pred relijem) in se zato s končnim rezultatom nista obremenjevala. Toda Zrinski je kljub temu osvojil 27. mesto v razredu RC2 in četrto mesto v razvrstitvi WRC Masters (vozniki starejši od 50 let), s tem pa dosegel točke za svetovno prvenstvo v sezoni 2023.

Žiga Kraševec (VW polo)

Tudi slovenski avokrosisti so letos nastopili na dirkah v tujini. Na dirki za evropsko prvenstvo v Italiji se je preizkušal Mitja Petrovčič (kartcross), na dirkah za FIA centralnoevropsko cono pa Žiga Kraševec (VW polo). Slovenski voznik je odpeljal sedem dirk in postal prvak v svojem razredu do 1.600 cm3.

Borut Prosenc - Blaž Selan (renault clio rally5)

Z nastopi v Italiji sta letos presenetila tudi Borut Prosenc in Blaž Selan (renault clio rally5), ki sta na makadamskih relijih trikrat zmagala v razredu Rally5.

Anže Dovjak (hyundai i30 TCR). Foto: Uroš Modlic

Aleš Prek (honda civic)

Aleš Prek je kot eden najbolj izkušenih slovenskih gorskohitrostnih voznikov tudi letos odpeljal več odličnih dirk. Vrhunec sezone za Vrhničana, nekdanjega evropskega prvaka, je bila dirka v Buzetu na Hrvaškem. Na tej dirki za evropsko prvenstvo je zmagal v svojem Razredu 5.

Anže Dovjak (hyundai i30 TCR)

Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je bil letos mladinski državni gorski prvak in skupno drugi, v prvenstvu FIA centralnoevropske cone pa je ob tem postal prvak v svojem razredu. Med starodobniki je tak dosežek uspel tudi Boštjanu Urbančiču (fiat 128 coupe), v reliju pa še posadkama Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) in Škulj-Šumer (opel corsa rally4).

Foto: Fabrizio Buraglio

Aljoša Novak - Uroš Ocvirk (škoda fabia rally2)

Aljoša Novak in Uroš Ocvirk sta bila letos deveta na reliju Val D'Orcia, ki je štel za italijansko makadamsko državno prvenstvo.

Darko Peljhan in Matej Čar (mitsubishi lancer EVO9)

Slovenska posadka v zasedbi Darka Peljhana in Mateja Čara (mitsubishi lancer EVO9) se je tudi letos udeležila makadamskih relijev v Italiji. Na relijih Valle del Tevere, Citta di Foligno in Adriatico, ta je štel tudi za italijansko makadamsko prvenstvo, sta zmagala v svojem razredu N4.

Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4)

Na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem sta zelo dober vtis pustila Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4). Po prvem tekmovalnem dnevu sta vodila v svojem razredu Rally4, nato pa drugi dan zletela s ceste in odstopila.

Simon Rončel in David Kavčič (peugeot 208 rally4)

Poleg Škulja ta bila letos v pokalu Mitropa najuspešnejša Slovenca Simon Rončel in David Kavčič (peugeot 208 rally4), ki sta bila v razvrstitvi dvokolesno gnanih dirkalnikov skupno druga.