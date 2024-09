“Mille Miglia” živi naprej: Slovenca odlična na spektaklu slavnega imena #foto

Reli Mille Miglia, nadaljevanje nekoč slavne cestne dirke prek Italije, je v okolici Brescie nadaljeval italijansko državno prvenstvo. V boju za sam vrh sta bila ponovo Slovenca Avbelj in Andrejka, pogled v zakulisje pa razkriva tudi zanimivo sliko organizacije, vložkov avtomobilskih uvoznikov in taktičnih iger. Tudi tokrat so odločale sekunde, nemalokrat celo desetinke.

Minilo je že skoraj sto let, ko sta si grofa Francesco Mazzotti in Aymo Maggi zamislila vztrajnostno dirko od Brescie do Rima in nazaj. Dirka dolga tisoč milj se je postavila ob bok podobnim slavnim dirkam in bila je protiutež odločitvi, da Veliko nagrado Italije preselijo iz Brescie v Monzo. Rodila se je slavna Mille Miglia, ki so jo trinajstkrat izpeljali pred in enajstkrat še po drugi svetovni vojni. Bila je primer skrajno nevarne dirke po cestah, ki so bile še odprte za ves ostali promet. V tridesetih letih je na njej umrlo 56 ljudi.

Foto: Gregor Pavšič

Brescia leta 2024. Mille Miglia je v današnjem času podobna točnostna prireditev na relaciji Brescia-Rim-Brescia, vse od leta 1977 pa je tudi eden najbolj prestižnih relijev v Italiji.

Ta je letos ponovno štel za absolutno italijansko državno prvenstvo in na štartu je bila s številko štiri tudi slovenska posadka Boštjan Avbelj - Damijan Andrejka (škoda fabia RS rally2). Že tako visoka štartna številka in mesto na prioritetni listi je lepa čast za slovenskega dirkača, vse to pa je nato upravičil tudi na progi.

Na reliju izjemno majhnih razlik je na sedmih od enajstih preizkušenj Avbelj postavil čas med prvo trojico, eno izmed preizkušenj je celo dobil, toda po vrtenju v uvodu relija višje od končnega sedmega mesta ni mogel. Vsaka najmanjša napaka je letos v italijanskem absolutnem prvenstvu že odločilna. Za zmagovalcem in vnovičnim prvakom Andreo Crugnolo (citroen C3 rally2) sta zaostala 43 sekund, za stopničkami le okrog 17 sekund.

Slovenska posadka vozi za moštvo MS Munaretto. Foto: Gregor Pavšič

Reli je za kaljenje svojih mladih Japoncev izbrala tudi ekipa Toyote. Foto: Gregor Pavšič

Danes je tudi italijansko državno prvenstvo precej drugačno kot nekoč in se razvija podobno kot reli na domala celotni mednarodni ravni, začenši s svetovnim prvenstvom.

Trase so kompaktne, reliji krajši. To pomaga krotiti stroške pri vse dražjih avtomobilih za nacionalna tekmovanja, posredno pa v izenačeni konkurenci prinaša majhne razlike in vsakič znova tudi športno dramo.

Vsak med favoriti dobri tri prehode trase relija, ko s sovoznikom pripravi zapiske, med relijem lahko uporabi do dvanajst pnevmatik in nato se divji lov za sekundami začne.

Če je pred tridesetimi leti na reliju Mille Miglia zmagovalec Piero Longhi (lancia delta HF integrale) za reli potreboval še skoraj tri ure, je bila letos dovolj že dobra ura dirkanja. Pred 20 ali 30 leti so imeli ti reliji še med 250 in 300 kilometri hitrostnih preizkušenj, letos je bilo enajst preizkušenj dolgih le 98 kilometrov. Letos smo v boksih relija srečali tudi nekdanja zmagovalca Gianfranca Cunica in Longhija.

Škoda, Toyota, Hyundai, Citroen …

Največja razlika nekoč-danes pa je veliko večja tehnična izenačnost dirkalnih avtomobilov. V preteklosti so si bili bolj raznoliki, danes pa jih proizvajalci izdelajo po zelo uspešni formuli Rally2 (nekoč R5) in tehnično se dirkalniki razlikujejo le še v malenkostih. To prinaša majhne razlike in v Italiji letos zares odločajo malenkosti. Na štartu so bili prisotni dirkalniki Rally2 vseh proizvajalcev, manjkala je le Fordova fiesta rally2.

Slog formule ena tudi v “paddocku” relija. Toyota je prodajno druga najuspešnejša znamka v Italiji. Foto: Gregor Pavšič

Poleg Toyote je v reli neposredno vpet tudi italijanski Hyundai. Foto: Gregor Pavšič

Na drugi strani ostajajo zanesenjaki z visokimi štartnimi številkami in nekdanjimi kultnimi dirkalniki kot je peugeot 205 rallye. Foto: Gregor Pavšič

Citroenov dirkalnik C3 rally2 je letos na vrh italijanskega prvenstva popeljal Andreo Crugnolo. Foto: Gregor Pavšič

Nekoč je italijanskemu reliju dolgo kraljevala Lancia, tokrat v servisi coni pri mestecu ni bilo dirkalnih avtomobilov nekoč Fiatovega, zdaj Stellantisovega koncerna. Skupno je bilo na štartu 36 dirkalnikov najvišje ravni Rally2.

Med najboljšimi so prednjačili Škodini avtomobili, kar velja tudi za razmerje v mednarodnem vidiku relija, najbolj pompozno se je v zakulisju predstavila Toyota. Letos druga najuspešnejša znamka na italijanskem avtomobilskem trgu, ki zaostaja le za Fiatom in je prehitela Volkswagen, v italijanski reli vlaga velika sredstva. Z yarisi GR imajo svoj pokal, v konkurenci pa sam vrh napadajo z novim dirkalnikom yaris rally2. Vanj so posadili veterana Giandomenica Bassa, ki pa v drugem delu sezone ni dovolj hiter za sam vrh.

Video - Boštjan Avbelj o dirkanju v Italiji

Foto: Gregor Pavšič

“Da, lepo so naju vsi sprejeli. Zdaj že tako dolgo dirkava tukaj, da smo že navajeni eden drugega,” je razlagal Avbelj, ki je moral lani prevzeti italijansko licenco, da je lahko zbiral točke za državno prvenstvo. Tekoče govori italijansko in to mu pomaga pri komunikaciji tako z moštvom, organizatorji, sotekmovalci in mediji. Pa tudi navijači ga imajo pričakovano radi, saj se jim je že pred leti prikupil s svojo napadalno in atraktivno vožnjo.

“Letos je še težje kot lani. Konkurenca je številčnejša in še bolj izenačena. Zato je težko ponavljati lanske rezultate, vsaka napaka pa je že lahko odločilna. Žal sva sezono začela nekoliko slabše, tako da bo v skupni razvrstitvi težko napredovati. Sicer pa sem letos presedlal tudi na novejši dirkalnik in ta prehod je bil zahtevnejši kot sem sprva pričakoval,” je med relijem Mille Miglia nadaljeval sin nekdanjega motokrosističnega šampiona Marjana Avblja.

Foto: ACI Sport

Foto: Gregor Pavšič

Kot je Boštjan še povedal, v ekipi Munaretto zanj in sovoznika Andrejko zelo lepo skrbijo. Letos imata na voljo najboljši material pri dirkalniku, enako velja za pnevmatike. To je predpogoj za napad v vsakem kilometru relija. Kot pravi Avbelj pa te ugodnosti prinašajo tudi dobršno mero odgovornosti in pričakovanj. Zadostiti je treba željam moštva in italijanskih pokroviteljev. Ko je na reliju v Rimu, ki je štel tudi za evropsko prvenstvo, dobil prvo hitrostno preizkušnjo, so ga hitro umirili in mu poudarili, da mora pripeljati do cilja.

Napad na prvaka Crugnolo? “Morda naslednje leto,” pravi Boštjan, ki ga letos čaka še nastop na zaključku državnega prvenstva v San Remu (lani drugo mesto) in najbrž tudi na zadnjem reliju prvenstva IRC.

Foto: Gregor Pavšič

Italijani so nekoč z Lancio kraljevali svetovnemu reliju. Vozniški svetovni prvaki so med leti 1987 in 1991 kar štirikrat vozili prav lancio. Njihov “otrok” je bil Massimo Biasion, dvakratni svetovni prvak v reliju. Zadnja zmaga italijanskega voznika na reliju za svetovno prvenstvo pa danes sega v začetek leta 1997, ko sta v Monte Carlu slavila Piero Liatti in Fabrizia Pons.

Italijanski avtomobilski šport je zadosten trg sam po sebi, je posel in zato pokrovitelji in moštva svoje voznike raje držijo doma. Redki so poskušali z mednarodnimi programi (nekoč na primer Gigi Galli …), a zdaj na vrh vendarle prihaja nova generacija voznikov. Prvak Crugnola je sicer star že 35 let, veliko mlajši pa sta Andrea Mabellini (25 let) in Roberto Dapra (23 let). Ta je lani s Slovencem Markom Škuljem boril za stopničke v evropskem mladinskem prvenstvu, letos pa je eden od Avbljevih neposrednih tekmecev v višjem tekmovalnem razredu.