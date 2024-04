Slovenca sta tako poletela pri 150 km/h #video

V okolici belgijskega mesta Namur je bil drugi reli belgijskega državnega prvenstva in prva letošnja preizkušnja v pokalu Stellantis Benelux – ta je namenjen dirkalnikom znamk Peugeot in Opel v razredu Rally4 za dvokolesno gnane avtomobile.

V tem razredu bo letos v Belgiji vozil slovenski mladinski prvak Mark Škulj (opel corsa rally4). Škulj je bil z 19 leti najmlajši udeleženec belgijskega relija. Na eni izmed prvih hitrostnih preizkušenj je poskrbel za eno najbolj atraktivnih potez relija, ko je pri hitrosti vsaj 150 kilometrov na uro atraktivno zapeljal čez skok. Ta je bil tik na črti cilja hitrostne preizkušnje in je posadkam zadal precej preglavic.

Mark Škulj in sovoznica Rebeka Kobal (opel corsa rally4) po zaključku relija v Belgiji. Foto: osebni arhiv

Hitre belgijske ceste

Škulj je s sovoznico Rebeko Kobal reli končal na petem mestu v pokalu Stellantis Benelux, kjer pa so razlike dokaj majhne. Prva peterica je na specifičnih belgijskih cestah, ki so zelo hitre in imajo tudi nekaj makadamskih odsekov, vozila v razmiku 0,6 sekunde na kilometer hitrostne preizkušnje.

Škuljeva povprečna hitrost je bila 99 kilometrov na uro. V pokalu vozi nekaj zanimivih imen, kot sta belgijski mladinski prvak Jonas Dewilde (opel corsa rally4) in Tom Heindrichs (opel corsa rally4), brat trenutno vodilnega v svetovnem prvenstvu Thierrja Neuvilla.

Skupna zmaga se je nasmihala Josu Verstappnu

Na reliju je dolgo vodil Jos Verstappen (škoda fabia rally2), nekdanji dirkač formule ena in oče Maxa Verstappna, aktualnega svetovnega prvaka v formuli ena. Jos je v reliju začel voziti pred dvema letoma. Tokrat je moral odstopiti zaradi dveh praznih pnevmatik, v času odstopa pa je imel 39 sekund prednosti pred poznejšim zmagovalcem Nielsom Reynovetom (citroën C2 rally2).