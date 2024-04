Vozila je tudi mama, a glavno je pokazal njen 16-letni sin #video

Zadnji konec tedna je bil uspešen za slovenske avtomobilske športnike, ki so dirkali v tujini. V Avstriji najtesnejša zmaga, na Hrvaškem pa odlične predstave 16-letnika brez vozniškega izpita. Spoštovanja vreden rezultat še v Italiji, na hrvaškem pa prva dirka za državno prvenstvo v avtokrosu.

Za začetek konca tedna je Mark Škulj (opel corsa rally4) s prednostjo komaj 0,1 sekunde zmagal na zahtevnem reliju Lavanttal v Avstriji. Slavilje med dvokolesno gnanimi avtomobili v razredu Rally4. Škulja je med relijem odneslo tudi s ceste, kjer je poškodoval sprednji del avtomobila, toda v zaključku relija je nadoknadil izgubljeno in s sovoznico Aleksandro Devunić prišel do najtesnejše mogoče zmage. Za 19-letnega voznika je to druga zaporedna zmaga na relijih za avstrijsko državno prvenstvo.

Na etapi je morala peljati še mama, na hitrostnih preizkušnjah je volan lahko vrtel 16-letni sin. Foto: osebni arhiv

Na reliju v Karlovcu je izstopala predstava 16-letnega Mitje Velkavrha (renault clio rally5), ki je prvič dirkal na asfaltnem reliju in zmagal v razredu ter bil med slovenskimi gosti drugi najhitrejši. Na vmesnih etapah, ki potekajo v rednem prometu, je morala dirkalnik peljati še njegova sovoznica, sicer tudi njegova mama Nina Velkavrh Gorenc. Na hitrostnih preizkušnjah, ki seveda potekajo po zaprtih cestah, pa je njen sin spet pokazal velik talent.

Med slovenskimi posadkami sta bila na reliju najhitrejša Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto), za Velkavrhoma pa sta se uvrstila Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik (peugeot 208 rally4). Slovenski sovoznik Vili Ošlaj je bil ob Janu Pokosu (ford fiesta rally3) skupno deseti oziroma eno mesto pred posadko Peljhan-Čar.

Video - vožnja Mitje Velkavrha:

Drugo mesto v Italiji za Prosenca

Odličen reli je v Italiji odpeljal Borut Prosenc s sovoznikom Blažem Selanom (ford fiesta rally4). Na reliju della Val D'Orcia, ki je štel za italijansko makadamsko državno prvenstvo, je bil zanesljivo drugi v množičnem razredu (štartalo je 17 posadk) Rally4. Zaostanek v cilju za zmagovalcem je znašal 18,1 sekunde, pred tretjeuvrščenim pa je imel prednost 19,9 sekunde.

Borut Prosenc in Blaž Selan odlična na reliju v Italiji. Foto: Jaka Žvab

Igor Kern je novo sezono začel z zmago. Foto: osebni arhiv

V Gambetičih v hrvaški Istri so izpeljali prvo letošnjo dirko za državno prvenstvo v avtokrosu in tudi prvo dirko v katerikoli disciplini pod okriljem zveze AŠSLO v letošnji sezoni.

V razredu 3 - buggy je sezono z zmago začel Igor Kern, ki je lani na zadnji dirki ostal brez naslova državnega prvaka. Drugi v Gambetičih je bil Bojan Osredkar, tretji pa David Kosirnik. Vozili so še Gašper Plevel, Tomaž Burja, Rok Vidergar in Matej Grabnar.

V razredu crosscar je bil na dirki nahitrejši madžarski voznik Tomi Barati, med Slovenci pa sta bila na stopničkah Tom Nemarnik in Mitja Petrovčič. Oba sta tudi glavna favorita za naslov državnega prvaka. Nemarnik je bil od Petrovčiča hitrejši za manj kot pol sekunde. V prvi peterici skupno je bil peti Jaka Zupan, Niki Zorec pa je osvojil deveto mesto.

Razred 1A je dobil Žiga Kraševec (VW polo) z lepo prednostjo 18 sekund pred Janijem Avbljem (VW golf) in Marjanom Mlakarjem (fiat punto).

V razredu 1 je zmagal Aleksander Križman (mitsubishi lancer), četrti skupno in drugi za slovensko DP je bil Primož Omahna (audi 4x4).

Najhitrejši trije v razvrstitvi crosscar. Foto: osebni arhiv