O zmagi na dramatičnem reliju je odločila le dobra sekunda, tudi razpleti za naslove državnih prvakov pa so bili polni preobratov vse do zadnjih kilometrov sezone. Avtomobilski zaključek leta so zato tudi tokrat zaznamovali izbruhi navdušenja, strasti in solz.

Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5) sta lani zmago v zaključku idrijskega relija izpustila, letos pa sta v zadnjih kilometrih dala vse od sebe in reli dobila s prednostjo 1,2 sekunde. Pred zadnjo HP sta imela še tri sekunde prednosti. Drugo mesto je osvojil nemški princ Albert von Thurn und Taxis (škoda fabia RS rally2), tretje pa za Raimund Baumschlager (škoda fabia RS rally2). Do pete hitrostne preizkušnje je prepričljivo vodil Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki pa je moral nato s sovoznico Blanko Kacin dvakrat menjati pnevmatiko in je zdrsnil izven najhitrejše slovenske deseterice.

Marko Grossi s svojo ekipo je drugič dobil reli v Idriji. Foto: Uroš Modlic

"Zelo sem vesel te zmage, saj nam sezona ni šla ravno po načrtih. Vesel sem predvsem zaradi fantov, ki mi v ekipi pomagajo in me spodbujajo naprej. Zahvala seveda tudi sovoznici Tari. V zadnjih kilometrih me je mirila, da nisem storil napake. Vedel sem, da bo težko zadržati prednost, saj vendarle vozim tehnično precej starejši dirkalnik," je po zmagi doživeto pripovedoval lanski državni prvak Grossi.

Med Slovenci je bil tokrat Grossiju najbližje Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Rok Vidmar), ki je zmagal tudi v razvrstitvi Masters. Visoka uvrstitev se je nasmihala Darku Peljhanu (VW polo proto, sovoznik Matej Čar), a je po tehnični okvari odstopil. Že na prvi hitrostni preizkušnji so tehnične težave upočasnile tudi letošnjega podprvaka Mitjo Klemenčiča (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj).

Video – odločitev o zmagovalcu le za 1,3 sekunde

Rezultati – reli Idrija

Slovensko DP : 1. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) 1:04.12,5; 2. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 3:10,5; 3. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 3:43,0; 4. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 3:55,5; 5. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 rally4) + 4:30,6; 6. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 4:39,0; 7. Hrženjak-Gomizelj (ford fiesta rally3) + 4:52,1; 8. Kavčič-Jeram (peugeot 208 rally4) + 7:12,6; 9. Požeg-Korpar (ford fiesta rally3) + 7:37,0; 10. Cotič-Kobal (renault clio RS) + 9:47,2; … uvrščenih 35 posadk

Divizija 2: 1. Medved-Šavelj (opel corsa rally4), 2. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 rally4) + 0:35,1; 3. Glasnčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 0:43,5; 4. Kavčič-Jeram (peugeot 208 rally4) + 3:17,1; 5. Bratina-Gec (peugeot 208 rally4) + 6:42,8; …

Divizija 3: 1. Cotič-Kobal (renault clio RS)

Divizija 1: 1. Jereb-Praček (renault clio rally5), 2. Černigoj-Černigoj (opel adam cup) + 0:11,5; 3. Mrevlje-Šavli (honda civic) + 0:13,2; 4. Čuk-Fabčič (opel adam cup), 5. Brus-Zaljuberšek (opel adam cup) + 2:02,9 …

Masters: 1. Aleš Zrinski (škoda fabia rally2), 2. Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) + 0:32,5; 3. Boris Požeg (ford fiesta rally3) +4:26,5

Mladinsko: 1. Rene Černigoj (opel adam cup), 2. Mark Škulj (opel corsa rally4) + 1:52,8; 3. Luka Močnik (MG ZR 105) + 4:52,5

Video – jutraja dirkaška akcija iz Idrije

Eden izmed favoritov po Idriji krog premalo

Največ pozornosti je bilo v Idriji namenjene dvema množičnima razredoma, kjer je padla odločitev o naslovu državnega prvaka. Reli je bil kljub kratki dolžini poln preobratov. Med dvokolesno gnanimi dirkalniki Divizije 2 je že na prvi kratki preizkušnji iz boja za naslov izpadel Mark Škulj (opel corsa rally4, sovoznik Uroš Ocvirk), ki je po idrijskih ulicah prevozil krog premalo in si prislužil deset minut pribitka.

"Napaka v popisu. Ko sem videl, kaj se nama je pripetilo, kar nisem mogel verjeti. Nato sva šla naprej in upala na čudež," je pojasnil Škulj, lanski državni prvak tega razreda.

Veselje Jana Medveda in Izidorja Šavlja s svojo ekipo Servis Podlesnik Rally Sport. Foto: Uroš Modlic

Napeto vse do zadnjih kilometrov, prvak v Diviziji 2 že drugič Medved

Nato sta se zmaga in s tem naslov najprej nasmihala Janu Medvedu (opel corsa rally4, sovoznik Izidor Šavelj), ki sta imela po drugi hitrostni preizkušnji že 25 sekund prednosti pred glavnim tekmecem Martinom Čendakom (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič). Koprčana sta dobila 20 sekund pribitka, ker sta premaknila šikano na prvi preizkušnji, nato pa sta na tretji in četrti preizkušnji napadla na vso moč, izkoristila vrtenje Medveda in prvič povedla. Ko je že kazalo, da je Čendak pripeljal do neulovljive prednosti, je začel Medved svoj zaostanek desetih sekund spet zmanjševati. Na šesti preizkušnji je prišlo do zamenjave v vodstvu, na štart sedme pa nato Čendaka ni bilo.

"Na šesti preizkušnji me je zavrtelo, in sicer na lastnem olju, ki je začel iztekati iz avtomobila. Na etapi je začelo smrdeti po olju in nato sem videl, da gre za poškodbo hladilnika za olje in da ga je veliko izteklo. Žal nisem mogel nadaljevati. Storil sem vse, kar sem lahko, tehnika pa je sestavni del tega športa," je po odstopu povedal Čendak.

Medved je za naslov prvaka potreboval zmago in v zadnjih dveh hitrostnih preizkušnjah je obdržal 35 sekund prednosti pred tekmeci. To je po letu 2022 njegov drugi naslov v tem razredu.

"Sredi sezone so nas mnogi že prehitro odpisali. Zaključek sezone je bil zame zares odličen, današnji dan pa poln preobratov. Izjemno sem vesel tega uspeha, saj je bilo težje kot pred dvema letoma," je po zmagi dejal Medved.

Zmagovali dirkalnik Divizije 1 - vozita ga Jure Jereb in Matej Praček. Foto: Gregor Pavšič

Podobno razburljivo je bilo tudi v najmanjši Diviziji 1. Najhitreje je reli začel Jure Jereb (renault clio rally5, sovoznik Matej Praček), nato pa je na eni hitrostni preizkušnji konkurenco za 22 sekund ugnal Luka Brus (opel adam cup, sovoznik Tadej Zaljuberšek).

Toda Brus, pred relijem vodilni v DP, je nato prebil gumo in izgubil več kot tri minute. Nato je veliko časa izgubil tihi favorit Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli), in sicer z napako in kazenskim pribitkom 20 sekund (šikana), odstopiti je moral tudi Domen Slejko (opel adam cup, sovoznica Klara Slejko). Tudi vodilni Jereb je imel težave, saj je naredil napako, a je ograja preprečila resnejši zdrs s ceste. Po razburljivem reliju je prav Jereb postal zmagovalec in s tem tudi letošnji državni prvak. Jereb je zadržal 11 sekund prednosti pred mladim Renejem Černigojem (opel adam cup, sovoznik Aljaž Černigoj) in 13 pred Mrevljetom.