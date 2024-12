Do požara v delavnici na vrhu Vojskarske planote nad Idrijo je prišlo v noči na 1. december. Sosedi so opazili ogenj na strehi delavnice v velikosti 60 kvadratnih metrov, na pomoč pa so prišle gasilske ekipe iz Idrije, Spodnje Idrije in Vojskega. Ognjene zublje je krotilo kakih 30 gasilcev, ki pa so bili za reševanje objekta in opreme prepozni. Vzrok požara še ni znan, po informacijah iz policijske uprave v Novi Gorici pa so izločili tujo krivdo.

Jan Mrak po enem od svojih uspešno odpeljanih relijev za državno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Do požara je prišlo v delavnici znanega slovenskega avtomobilskega dirkača Jana Mraka. Ta je pred leti zmagoval na slovenskih relijih v nižjih razredih, nato pa svojo vozniško kariero postavil na stran in začel pripravljati dirkalne avtomobile za druge tekmovalce. Njegove avtomobile smo lahko v zadnjih letih spremljali v vrhu slovenskih gorskohitrostnih dirk in tudi relijev. V njegovim MG-jem ZR 105 je lani gorski državni prvak v Razredu 5B postal Nejc Trček, z avtomobili ekipe Mrak Motorsport pa je nastopilo še več tekmovalcev (Klemen Trček, Boštjan Tratnik …).

V požaru je zgorel dirkalni avtomobil, prav tako servisni kombi in mnogo opreme. Na dogodek se je hitro odzvala slovenska avtošportna javnost in Mraku ponudila roko pomoči.

“Trenutek, ko ti petnajst let dela, truda in znoja izpuhti pred očmi. Delavnica mojih sanj, prostor mnogih projektov je izpuhtela v zrak z vso opremo in dirkalniki. Da, je težko, toda zame ni bilo nikoli lahko, tako da bomo zgradili novo, večjo, boljšo. Zdaj smo ranjeni, toda postali bomo še močnejši,” se je po dogodku na družbenih omrežjih odzval 33-letni Mrak.

Andrej, Jan in Nejc - dirkaška družina z Vojskega

Jan prihaja iz dirkaške družine, ki je doma tik ob nekdanji najdaljši hitrostni preizkušnji slovenskega relija. V reliju je bil zelo uspešen tudi njegov mlajši brat Nejc, ki je bil slovenski mladinski reli prvak in dvakratni državni prvak Divizije 1, že v drugi polovici osemdesetih pa je v reliju začel voziti tudi njun oče Andrej. Ta je še danes s fičkom reden gost relijev v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič