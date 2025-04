Atraktivni prizori, znani prvi zmagovalci: avtokrosisti začeli v Istri #foto

V Gambetičih v hrvaški Istri je potekala prva dirka državnega prvenstva v avtokrosu. V lepem vremenu so tekmovalci na znani progi pokazali odlične vožnje in s tem napovedali zanimivo sezono. Po pričakovanju je bilo najbolj napeto v razredu CrossCar, v katerem je Mitjo Petrovčiča in Toma Nemarnika v finalu ločilo le 0,3 sekunde. Vrnitev Petrovčiča je popestrila ta razred, v katerem bo imel aktualni prvak Nemarnik letos težje delo pri osvojitvi naslova. Med voznikoma lahko letos pričakujemo napete obračune na vseh dirkah. Med buggyji je vlogo favorita upravičil Igor Kern, v množični Diviziji 1A pa je tokrat zmagal Jani Avbelj (VW golf). Favorit in aktualni prvak v tem razredu Žiga Kraševec je imel tokrat precej tehničnih težav s svojim avtomobilom.

Državno prvenstvo se bo konec maja nadaljevalo z dirko v Moravčah.

Rezultati za slovensko DP:

CrossCar: 1. Mitja Petrovčič, 2. Tom Nemarnik, 3. Boštjan Jenc, 4. Marko Hribar, 5. Domen Končar

Divizija 3 - buggy: 1. Igor Kern, 2. Robert Kociper, 3. David Kosirnik, 4. Marko Ravnikar, 5. Gašper Plevel, 6. Matej Grabnar

Divizija 3A: (buggy 1.600: 1. Silvester Jeras

Divizija 1A: 1. Jani Avbelj (VW golf), 2. Rok Jurišič (VW polo), 3. Tilen Pogačar Tancik (seat ibiza), 4. Anže Cerar (peugeot), 5. Marjan Mlakar (fiat punto)

Divizija 1: 1. Marcel Knez (suzuki baleno), 2. Anže Šarc (ford focus), 3. Aleksander Križman (mitsubishi lancer)