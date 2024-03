Vrhunski slovenski voznik se bo letos dokazoval tudi v Belgiji #foto

Mark Škulj je star šele 19 let, lani pa je imel rezultatsko izjemno sezono. V Sloveniji je bil državni prvak med dvokolesno gnanimi avtomobili, kjer je dobil 82 odstotkov vseh hitrostnih preizkušenj, prvenstvo je končal tudi kot tretji v skupni razvrstitvi. Poleg naslova podprvaka skupno v pokalu Mitropa lahko Škulj med največje dosežke šteje tudi prve stopničke v mladinskem evropskem prvenstvu v reliju.

Foto: Aljaž Jež

Zakaj odhod v Belgijo?

Škulj bo letos branil naslov državnega prvaka v reliju, prvič pa se podaja tudi v pokal Stellantis v Belgijo. "Ta pokal je zanimiv tako zaradi konkurence in povsem novih cest kakor tudi zaradi razpisanih nagrad. Ambicije bodo kljub popolnoma novemu okolju zelo visoke," pravi Škulj. V pokalu Stellantis vozijo dirkalniki razreda Rally4, to sta koncernska peugeot 208 rally4 in opel corsa rally4.

Zmagovalec posameznega relija v Belgiij dobi pet tisoč evrov in dve dirkaški pnevmatiki. Nagradni sklad za vsak reli bo predvidoma dobrih 13 tisoč evrov.

Škulj letos z dvema sovoznicama

Slovenskemu mladinskemu prvaku bosta letos zapiske brali kar dve sovoznici. Doma bo to delo opravljala Pia Šumer, na relijih v tujini pa Rebeka Kobal.

Škulja in Kobalovo prvi nastop čaka na reliju Rebenland v Avstriji (otvoritev pokala Mitropa), prvi nastop v pokalu Stellantis pa konec aprila na reliju De Wallonie. Slovensko državno prvenstvo se sredi maja začne z relijem Vipavska dolina.

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež