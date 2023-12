Veselje, objemi in solze: nepozabni trenutek leta #video

Tako veselo in hkrati čustveno je bilo letos na nepozabnem trenutku slovenske avtomobilistične sezone, ko sta v objemu staršev in prijateljev prvi naslov državnega prvaka v reliju slavila Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot.

"Ko gre vaš sin spet na dirko, ste se tega čakanja že navadili?" sem letos jeseni pred odločilnim relijem državnega prvenstva vprašal Karmen Grossi, mamo poznejšega državnega prvaka Marka Grossija (hyundai i20 R5).

"Tega se ne navadiš nikoli," je jasno odgovorila. Grossi je s sovoznico Taro Berlot letos spisal najlepšo zgodbo avtomobilskega športa, saj je z naslovom državnega prvaka kronal več kot desetletje dolgo družinsko vztrajanje med vzponi in padci v tem športu.

"Vedno me je strah, ko gre na dirko. Ko je začel, je bil še fant, zdaj je v naših očeh odrasel dirkač. Veseli smo zanj, za vse uspehe in rezultate. Njemu je najpomembnejša zmaga, meni pa, da pripelje v cilj cel in nepoškodovan," je dodala Grossijeva.

Oče Valter je bil že od samega začetka podpornik sinovih ambicij in nekajkrat je moral prispevati tudi zadnji del finančne pogače. "Ponosen sem na Markota, da mu je uspelo. Marsikdaj ni bilo lahko. Zdaj je napak malo, v preteklosti pa je razbil nekaj avtomobilov in nato so jih s fanti doma v delavnici cele noči popravljali. Ko je nekoč kupil malega citroena AX, sem mislil, da je to začasen hobi in da ga bo minilo. Takrat si nihče doma ni mislil, kaj vse nas čaka in koliko lepih, a tudi stresnih trenutkov bomo doživeli," je povedal Portorožan.

Naslov prvaka v reliju po 11 letih iz Idrije

Grossi je s sovoznico Berlotovo letos zmagal dvakrat, a zelo uspešno unovčil dva odstopa favorita Roka Turka s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Šestkratnima državnima prvakoma je ponagajala tehnika in tako sta bila kljub dejstvu, da sta letos v neposrednem dvoboju Grossija vselej premagala, lahko v prvenstvu le druga. Tudi naslov podprvaka sta potrdila šele na zadnjem reliju v Idriji.

Naslov državnega prvaka se tako prvič po letu 2011 seli iz Idrije, in sicer na Obalo. Tamkajšnji voznik je državni prvak prvič po letu 2005, ko je bil reli prvak Andrej Jereb. Prihodnje leto se med zagotovo motiviranim Turkom in vse hitrejšim Grossijem obeta še zanimivejša sezona. Pred Turkom sta naslove državnega prvaka v Idriji držala Aleks Humar in Darko Peljhan.

Vsak kilometer je še naprej pregrešno drag

Reli sicer tudi na nacionalni ravni ostaja drag šport. Nakup dirkalnika, kot ga imata Grossi in Turk, stane tudi več kot četrt milijona evrov. Kdor bi ga želel najeti, bi za celotno sezono potreboval krepko več kot sto tisoč evrov. Vsak kilometer stane veliko denarja, prav kilometri in s tem izkušnje pa so edina pot napredka v tako kompleksnem avtomobilskem športu.

Tudi za 19-letnika v boksih stiskata pesti starša

Sicer pa so letos v Sloveniji izpeljali 13 avtošportnih prireditev in za marsikaterim najuspešnejšim tekmovalcem stoji podobna široka podpora najbližjih kot tudi pri Grossiju. Tak je tudi primer Marka Škulja (opel corsa rally4), ki je letos s sovoznico Pio Šumer pustil izjemen vtis. V Sloveniji sta zmagala na vseh relijih med dvokolesno gnanimi dirkalniki, v skupni razvrstitvi sta sezono končala kot tretja, izstopalo je tretje mesto v mladinski kategoriji na reliju za evropsko prvenstvo na Madžarskem in naslov podprvaka v pokalu Mitropa.

Pri 19 letih je Škulj odpeljal veliko kilometrov in imel izjemno uspešno sezono. Na reliju v Novi Gorici se je celo spogledoval z možnostjo, da zmaga v skupni razvrstitvi in tako postane najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo.

Vrhunske predstave Avblja v Italiji

Škulj pa ni bil edini, ki je na mednarodni ravni pustil odličen vtis. Novo vrhunsko sezono je v Italiji končal Boštjan Avbelj (škoda fabia rally2) s sovoznikom Damijanom Andrejko. Avbelj je vozil večji del italijanskega državnega prvenstva, se tam prvič na reliju uvrstil na stopničke in bil skupno četrti. Postal pa je prvak v razvrstitvi Promotion in ob tem še v prvenstvu IRC. Po takih rezultatih in osvojenih denarnih nagradah, ki gredo sicer na račun moštva in ne v njegov žep, si je zagotovil nastope na vseh relijih za italijansko državno prvenstvo. Tiha želja so tudi izbrani nastopi v Evropi, kar pa je kajpak povezano z dodatnimi financami.

V Italiji je sezono na tretjem mestu v prvenstvu IRC za razred Rally5 končal tudi Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (renault clio rally5).

Družinska podpora tudi za gorskega prvaka Bubniča

V gorskohitrostnih dirkah smo letos videli enega najtesnejših razpletov, saj je do odločitve o naslovu prvaka prišlo šele na zadnji dirki. Državni prvak je spet postal Milan Bubnič (lancia delta), ki prav tako dirka z veliko podporo svoje družine. Pivčan je ugnal mladinskega prvaka Anžeta Dovjaka (hyundai i30 TCR), tretji skupno pa je bil ob prvi sezoni s porschejem GT3 tokrat Matevž Čuden. Veseli vse širši vrh državnega prvenstva, ki je predpogoj za kakovostne dirke - ob naštetih je letos kar dvakrat zmagal Matej Grudnik (renault clio E1), ki pa ni odpeljal dovolj dirk za sam vrh skupnega seštevka državnega prvenstva.