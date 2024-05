Slovenci s “hudimi” avtomobili, kdo so favoriti nove sezone?

Konec tedna se v hrvaškem Skradinu začne nova sezona gorskohitrostnega državnega prvenstva. V Sloveniji bodo potekale tri gorske dirke - na Gorjancih, v Podnanosu in v Ilirski Bistrici. Naslov državnega prvaka brani Milan Bubnič (lancia delta).

Matej Grudnik (renault clio E1) je uspel lani zmagati dvakrat. Foto: Gregor Pavšič Prvo dejanje državnega prvenstva v gorskohitrostnih dirkah letos gosti hrvaški Skradin, ki ga slovenski tekmovalci že dobro poznajo. To bo uvod v novo sezono, ki se bo nadaljevala s tremi gorskimi dirkami v Sloveniji. Te bodo organizirali na Gorjancih, v Podnanosu, kjer dirka letos prvič šteje tudi za avstrijsko državjo prvenstvo, in v Ilirski Bistrici - ta bo tudi letos del elitnega koledarja evropskega gorskohitrostnega prvenstva.

prijavljenih 29 slovenskih voznikov in voznic, od tega deset v konkurenci starodobnikov

prvi favorit za zmago in naslov prvaka Milan Bubnič (lancia delta)

na prvi dirki brez Mateja Grudnika (renault clio E1) in Anžeta Dovjaka (hyundai i30 TCR) - ta konec tedna vozi že tretjo gorsko dirko za EP letos

poleg Bubniča kandidat za vrh Matevž Čuden (porsche GT3)

stopničke v skupni razvrstitvi napadajo vozniki kot so Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), Matej Mikuletič (mitsubishi lancer), Boštjan Baša (renault clio RS) in Sanja Smrdelj (yugo integrale), prav tako najhitrejši vozniki razreda 5A

Razred 5A obeta veliko - novinec je Nejc Trček (honda civic), naslov brani Alojz Udovč (renault clio R3), visoko ciljata tudi Primož Kavšek (citroen saxo) in Denis Mikuletič (honda civic)

Razred 5B čaka troboj Žana Cankarja (MG ZR 105), Nejca Kukca (renault clio) in Maše Eržen (peugeot 306)

med formulami in športnimi prototipi na dirko Vladimir Stankovič (osella PA21) in Mark Ivanov (wolf GB08 thunder)

v konkurenci starodobnikov sta favorita za vrh Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe) in Matjaž Korošec (BMW 325i).

Na prvo dirko v Skradinu je prijavljenih 29 slovenskih voznikov in voznic, od tega deset v konkurenci starodobnikov. Prvi kandidat za sam vrh v skupni razvrstvi bo serijski državni prvak Milan Bubnič (lancia delta), ki je v Skradinu zmagal tudi lani. Na prvi dirki ne bo dveh od Bubničevih treh glavnih tekmecev iz lanske sezone.

Hrvaško dirko izpušča Matej Grudnik, lani zmagovalec dveh dirk (Gorjanci, Podnanos), prav tako Anže Dovjak (hyundai i30 TCR). Mladi dirkač bo dal prednost še tretjemu letošnjemu nastopu na evropskem prvenstvu in sicer na Portugalskem. V Skradin pa se odpravlja Matevž Čuden (porsche GT3), ki je bil lani z novim dirkalnikom že blizu prve zmage v skupni razvrstitvi, in je bo na uvodni dirki sezone glavni Bubničev tekmec.

Maša Eržen (peugeot 306) je bila lani prvakinja v razvrstitvi voznic. Foto: Gregor Pavšič

Več tekmovalcev lahko pričakujemo na domačih dirkah

Nekaj kandidatov za visoka mesta v skupni razvrstitvi je znanih že iz lanskega leta - to so predvsem Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), Boštjan Baša (renault clio ), Matej Mikuletič (mitsubishi lancer EVO9) in Sanja Smrdelj (yugo integrale).

V razredu 5A bo novinec Nejc Trček (honda civic), lani prvak nižjega razreda 5B, ki bo lovil aktualnega prvak Alojza Udovča (renault clio R3). V tem razredu visoko merita tudi Primož Kavšek (citroen saxo) in Denis Mikuletič (honda civic). V razredu 5A je za prvo dirko prijav še malo, favoriti pa so predvsem Žan Cankar (MG ZR 105), Nejc Kukec (renault clio 1,4) in lanska prvakinja med ženskami Maša Eržen (peugeot 306).

Med najhitrejšimi dirkači v Skradinu bodo vozniki formul in športnih prototipov. Med temi sta na dirko prijavljena Vladimir Stankovič (osella PA21) in Mark Ivanov (wolf GB08 thunder), ki pa ne zbirata točk za skupno razvrstitev državnega prvenstva.

Med starodobniki sta favorita za vrh Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe) in Matjaž Korošec (BMW 325i).