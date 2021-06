Sreča za Slovenca: odbil ograjo, avtomobil ostal na cesti

Patrik Zajelšnik iz nemškega Freiburga je bil vse do zadnjega blizu zmagi na dirki v Skradinu. Foto: Uroš Modlic Skradin pri Šibeniku je gostil drugo dirko za gorskohitrostno državno prvenstvo. V skupni razvrstitvi je do prve zmage letos prišel aktualni prvak Milan Bubnič (lancia delta), v skupni razvrstitvi sta bila najhitrejša Slovenca Patrik Zajelšnik in Vladimir Stankovič s športnim prototipom oziroma formulo.

Po prvomajskem uvodu v gorsko sezono v deževnem Tolminu so bili v Skradinu pogoji ravno nasprotni, enako pa velja tudi za tekmovalno progo. Ta je bila precej bolj podobna klasičnim gorskim dirkam kot tista v Tolminu, zato tudi pravih presenečenj v obeh tekmovalnih vožnjah ni bilo.

Skupno drugi je bil na tej mednarodni dirki Patrik Zajelšnik (norma MFC20), ki je po prvi dirki kljub težavam s prestavno ročico celo vodil pred Francozom Sebastienom Petitom (nova NP01-2). V drugi vožnji je bil Petit hitrejši, tako da je tudi v skupni razvrstitvi Zajelšnika ugnal za 75 stotink sekunde. Oba sta bila daleč najhitrejša voznika dirke, saj je tretjeuvrščeni Lazslo Szazs (reynard F3000) zaostal že za več kot 16 sekund.

Kar precej sreče v nesreči je imel slovenski tekmovalec Domen Svet. Z renault cliom rally5, dirkalnikom divizije I, je kmalu po štartu izgubil kontrolo nad avtomobilom, se zaletel v ograjo in se prevrnil na streho. Odbil je ograjo, avtomobil pa je ostal na cesti. Svet, zmagovalec uvodne gorske dirke sezone v Tolminu, že napoveduje povratek in po njegovih besedah ne namerava vreči puške v koruzo. To je sicer dirkač še z malo izkušnjami, ki je kariero začel v pokalu Twingo.

Dirkalnik Domna Sveta (renault clio rally5) je odbil ograjo, a ostal na cesti. Foto: osebni arhiv

Odpadla je ograja, dirkalnik – resda na strehi – je na srečo ostal na cesti. Domen Svet pravi, da ne bo vrgel puške v koruzo in da se spet kmalu vrne na dirke. Svet je sicer na prvi dirki v Tolminu prepričljivo zmagal v diviziji 1. Foto: osebni arhiv

Vladimir Stankovič – peti skupno in prvi v razredu dvolitrskih formul. Foto: Uroš Modlic

Med Slovenci je bil skupno odličen peti Vladimir Stankovič (lola BO9), ki je tudi zmagal v svojem tekmovalnem razredu. Na osmem mestu skupno in tretjem v razredu E1 je dirko končal Milan Bubnič (lancia delta). Potem ko je imel v Tolminu veliko težav in je bil komaj sedmi, je tokrat upravičil vlogo favorita in zanesljivo vknjižil prvo zmago sezone. Zmagovalec uvodne dirke v Tolminu Nejc Kogej (mitsubishi lancer) je moral zaradi okvare motorja tokrat odstopiti v drugi vožnji, s tem pa so se tudi razlike v skupni razvrstitvi po dveh dirkah precej zmanjšale.

Drugi je bil v Skradinu povratnik Gregor Vouk (subaru impreza), ki je čez zimo po lanskem požaru na zadnji dirki popravil subaru imprezo. Vouk je zasedel drugo mesto, a je za Bubničem zaostal že za 18 sekund. Tretji v skupni razvrstitvi je bil Matevž Čuden (renault clio), ki je s tem tudi zmagal v diviziji II. Čuden je imel v tej diviziji sedem sekund prednosti pred Alojzem Udovčem (renault clio R3).

Čez dva tedna povratek na Gorjance

V skupni razvrstitvi je Bubnič s 43 točkami neuradno prevzel skupno vodstvo, in sicer za eno točko pred Čudnom.

V diviziji I je po nesreči odstopil zmagovalec tolminške dirke Domen Svet (renault clio rally5). Do zmage je v Skradinu prišel Klemen Trček, sledila sta Bojan Makarovič in Nejc Trček (vsi MG ZR 105). Klemen Trček je bil v Tolminu tretji, tako da je prevzel skupno vodstvo.

Državno prvenstvo v gorskohitrostnem avtomobilizmu se bo nadaljevalo z dirko na Gorjancih, ki bo po enoletnem premoru potekala od 18. do 20. junija.

Matevž Čuden je z renault cliom zmagal v diviziji II in bil ponovno tretji skupno. Čuden v skupnem seštevku gorskega prvenstva le za točko zaostaja za Bubničem. Foto: Uroš Modlic

V diviziji 1 na vrhu trije dirkalniki MG ZR 105. Najhitrejši je bil Klemen Trček, ki je ob odstopu Sveta tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic

Na dirke se je s formulo vrnil Marjan Smrdelj, a ga je izdala tehnika. Foto: Uroš Modlic

Med mladimi vozniki tudi tokrat na vrhu Mark Žgavec. Foto: Uroš Modlic