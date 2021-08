Izjemni prizori z Gorenjske: publika je bila navdušena #foto

Po letu premora so v Lučinah spet organizirali gorsko dirko za državno prvenstvo. Po 11 letih je na gorski dirki v skupni razvrstitvi spet slavil Vladimir Stankovič s formulo, v državnem prvenstvu je prvak Milan Bubnič (lancia delta) upravičil vlogo favorita in se vrnil v boj za naslov državnega prvaka. V skupni razvrstitvi še vedno vodi Matevž Čuden, ki je bil tokrat peti.

Zmagovalec gorskohitrostne dirke v Lučinah je Vladimir Stankovič (lola B 09), ki je uspel z dvolitrsko formulo postaviti odlične čase in prvič po letu 2010 zmagati na gorski dirki v skupni razvrstitvi. Takrat je prav tako zmagal v Lučinah in s to še s trilitrsko formulo. Zanimivo, da je imel letos zelo podobne čase kot takrat.

“Letos na dirki sicer nisem imel mednarodne konkurence, a nič ne de. Na gorskih dirkah tekmujemo z doseženimi časi in zato letošnja zmaga ni nič manj pomembna. Dobro sem odpeljal, a sem imel še nekaj rezerve. Formulo postopno spravljamo v red, vse hitrejši sem in enako upam da bom napredoval tudi na naslednji gorski dirki v Ilirski Bistrici,” je po zmagi v Lučinah povedal Stankovič.

Za točke DP zmaga Bubniču, drama za tretje mesto

V razvrstitvi državnega prvenstva po pričakovanju druga zmaga leta za Milana Bubniča (lancia delta). Pivčan tokrat ni imel tehničnih težav z dirkalnikom in je drugič letos odpiral zmagovalni šampanjec. Drugi je bil avstrijski gost Gerald Glinzner (porsche 911 GT3), prava drama pa se je odvijala od v boju za tretje mesto. Po prvi vožnji ga je držal Gregor Vouk (subaru impreza), a se je v drugo s petega mesta na končno drugo prebil Matic Kogej (mitsubishi lancer).

Idrijčan je imel v prvi vožnji nekaj težav z elektroniko avtomobila, v drugo pa je le prehitel Vouka. Po dveh vožnji je imel 0,6 sekunde prednosti pred Voukom, na peto mesto pa je zdrsnil Matevž Čuden (renault clio). Od tretjega do petega mesta je bilo le 0,8 sekunde razlike.

Vladimir Stankovič je spet dočakal zmago v skupni razvrstitvi gorske dirke. Foto: Uroš Modlic

Gregor Vouk je s subaru imprezo prvič dirkal v Lučinah. Foto: Uroš Modlic

Bubnič: Zmagujemo jaz, dirkalnik in ekipa skupaj

“Res je, vsem nam je malo odleglo. Pred dirko smo naredili podrobnejši pregled dirkalnika in še posebej menjalnika. Vse trdo delo je zdaj povrnjeno. V dirkah je pač tako, da ne zmagujem le jaz. Zmagujem skupaj z dirkalnikom in ekipo. Šele ko vsi skupaj delujemo brezhibno, so rezultati pravi. Zdaj bomo avtomobil še nekoliko izpopolnili in z optimizmom pričakujem za nas domačo dirko v Ilirski Bistrici,” je po dirki povedal Bubnič, zmagovalec državnega prvenstva.

Po štirih dirkah državnega prvenstva je skupno vodstvo kljub temu zadržal Čuden, ki pa ima le tri točke prednosti pred Kogejem. Bubnič po drugi zmagi za Čudnom, ki letos sicer še ni zmagal, zaostaja še devet točk.

Čuden še enkrat več zmagal v diviziji II

Čuden je bil po pričakovanju neulovljiv v diviziji II, a se mu je tokrat uspel lepo približati Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). Za Čudnom je zaostal 3,7 sekunde in je bil prvič letos tudi v skupni razvrstitvi blizu najboljšim. Tretji v diviziji II je bil Igor Žbogar (peugeot 207 S2000).

V diviziji I se je obetal dvoboj dirkalnikov renault clio rally5 in MG ZR 105, a je vse presenetil odlični Aleksander Buh (peugeot 205). Dobil je obe vožnji in imel po njih lepih 5,5 sekunde prednosti. Tudi v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva se je uspel Buh zaviheti visoko.

“Nisem pričakoval zmage. Novi clio rally5 je res izjemen avtomobil. Toda tokrat smo dali na našega peugeota slicke, pridobil sem še eno malenkost in rezultat je tu. Za kakšno malenkost bi lahko rezultate tudi še izboljšal,” je bil zmage vesel Buh.

Izjemna predstava Aleksandra Buha v diviziji I, bil je tudi najhitrejši v razvrstitvi voznikov do 23 let. Foto: Uroš Modlic

V pokalu Twingo zmaga za Davida Stuška. Foto: Uroš Modlic

Odlični Buh s starim peugeotom 205 ugnal favorite

V prvi vožnji je iz boja za stopničke izpadel Luka Brus (renault clio rally5), ki je imel tehnične težave že na treningu. Brus je sicer vozil obnovljenega clia ekipe Jazon Racing, ki so ga junija razbili na reliju po Vipavski dolini. Za Buhom je v enakem dirkalniku drugo mesto zasedel Domen Svet, zmagovalec uvodne gorske dirke v letošnji sezoni. Svet je imel pet sekund prednosti pred Luko Oblakom, le za desetinko je za zmagovalnim odrom zaostal vodilni v skupnem seštevku Klemen Trček (MG ZR 105).

Zadržal je vodstvo v skupnem seštevku, kjer pa se ob odstopu Brusa - zmagal je na Gorjancih - v boj za naslov vrača Svet. Za vodilnim Trčkom neuradno zaostaja še 12 točk.

Med twingi prva zmaga za Stuška

V pokalnem prvenstvu Twingo je bila konkurenca spet izjemno izenačena. Do prve zmage je pripeljal David Stušek, na drugo mesto pa se je v drugi vožnji prebil Blaž Cimrmančič. Tretji je bil Miha Fabijan. Stušek je imel kar 3,4 sekunde prednosti pred Cimrmančičem, pa ta še 2,2 sekunde več pred Fabijanom. Četrti je bil Dejan Krofl, peti pa nekdanji odlični kartist David Rotar. Skupno je vodstvo obdržal Fabijan.

V diviziji 5 je dirko dobil Aleš Presetnik (autobianchi A112) pred Matjažem Korošcem (BMW 325i) in Boštjanom Urbančičem (fiat 128 sport).

Gorsko dirko v Lučinah je v lepem vremenu, na zadovoljstvo večine tekmovalcev se napovedi o dežju niso uresničile, uspešno končalo 81 voznikov in voznic.

Matevž Čuden je zadržal vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic

Miha Fabijan je v drugi vožnji v pokalu Twingo zdrsnil na tretje mesto, a še vedno vodi skupno. Foto: Uroš Modlic

Matic Kogej je bil v Lučinah skupno tretji za državno prvenstvo. Foto: Uroš Modlic