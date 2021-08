Štiri kilometri užitka z novo ikono na slovenskih cestah #video

Pred nekaj tedni so s Poljske v Slovenijo pripeljali na novo izdelano dirkaško različico ford sierre RS cosworth, včeraj smo lahko sedli vanjo in v štirih kilometrih doživelih vse bistvo takega avtomobila.

Sierra je letnik 1984, a je kot dirkalnik izdelana povsem na novo. Pripravili so jo na Poljskem. Kravos namerava z njo letos odpeljati še štiri relije. Foto: Uroš Modlic Poimenoval jo je Jerica. Ljubkovalno.

Ker taka tudi je. Avtomobil, ki ga moraš imeti rad. Nekaj starega iz leta 1984. Fordov model, ki že dolgo ne obstaja več, a ravno zato pomeni veliko. Oznaka RS cosworth je pomenljiva, turbo motor in pogon na zadnji par koles pa hitro namigujeta na nekaj “nespodobnega”. Takih ne delajo več.

Ford sierra RS cosworth. Letnik 1984, a v dirkaško različico šele nedavno izdelana na Poljskem. Močan motor, sekvečni menjalnik, hidravlična ročna zavora. Moderna nadgradnja takega avtomobila, s kakršnima sta v osemdesetih letih mednarodni karieri začela poznejša svetovna prvaka Auriol in Sainz. Sierra, ki spominja na povsem drugačne avtomobilske čase in obenem v današnji (dirkaški) vozni park prinaša tisto poživitev, nekaj pobalinskega, nekoliko bolj divjega. Zabavnega.

Po letu premora so včeraj v Lučinah spet organizirali gorsko dirko za državno prvenstvo. Po 11 letih je na gorski dirki v skupni razvrstitvi spet slavil Vladimir Stankovič s formulo, v državnem prvenstvu je prvak Milan Bubnič (lancia delta) upravičil vlogo favorita in se vrnil v boj za naslov državnega prvaka. V skupni razvrstitvi še vedno vodi Matevž Čuden, ki je bil tokrat peti. Več o razpletu dirke na spodnji povezavi.

Delovni prostor v ford sierri RS cosworth. Foto: Gregor Pavšič

Kot smo poročali že pred tedni, jo je v Slovenijo pripeljal Grega Kravos. On je tisti, ki jo je poimenoval Jerica. Ekipo svojih prijateljev in podpornikov pa označil za “pleme”. Za kamikaze. Kamikaze Tribe.

Ker je to avtomobil za reli, ima tudi sovozniški sedež. Zato sem lahko včeraj prisedel k Kravosu, da sierro spoznam tam kjer se najbolje počuti. Na zaprti cesti in na pravi avtomobilski dirki, segreta na primerno delovno temperaturo.

Imel sem lahko delo. Če mora sovoznik v reliju držati zvezek z zapiski in vse oznake zelo osredotočeno ter natačno brati, je Kravos štiri kilometre proti vasi Lučine nad Gorenjo vasjo poznal na pamet.

Gorske dirke so pač kratke, sprinterske. Namenjene so iskanju meja, izkoristku vsakega centimetra ceste in lovu na zadnjo desetinko sekunde. Dirkači zato vsi vozijo sami in vsi vozijo na pamet. Jaz sem sedel zraven bolj za “okras” oziroma da sem, če že ne drugega, vsaj držal kamero.

Ostri ovinki proti Lučinam so kot nalašč za drsenje s sierro s pogonom na zadnji par koles. Foto: Jan Rustja

Voznik mora biti spreten tudi s stopali nog, ne le z rokami. Ples med sklopko, zavoro in stopalko za plin mora biti dobro usklajen. Foto: Jan Rustja

Foto: Gregor Pavšič

Grega je zaprl oči, se zbral, z desno nogo ob odštevanju sekund pred štartom dvignil vrtljaje motorja in sprostil ročno zavoro. Sierra je pošteno skočila z mesta, že do prvega ovinka pridobila dobrih sto kilometrov na uro hitrosti in tako naprej od ovinka do ovinka. To je igračka z odličnimi zavorami in vodljivostjo. Pravi dirkalni avtomobil.

Takoj je postala magnet za publiko. Dvignjeni palci, mahanje z rokami, izrazi odobravanja. Marsikoga tak avtomobil popelje nazaj v mladost. Ko je Kravos sredi ostrih ovinkih s pomočjo ročne zavore in ravnotežja vrgel zadek, nato pa spretno dodal plin in oddrsel proti koncu ovinka, je bilo mogoče skozi stransko okno videti le še prešerno nasmejane ljudi.

Ko so včeraj pospravili svoje stvari v Lučinah, so se spet usedli v kombi in se odpeljali na Češko. Tam bodo zanjo dobili novo elektroniko. Foto: Jan Rustja

Kmalu bo še bolj vodljiva in tudi glasnejša

Včeraj resda le kot predvozilo, toda cilji so voziti v uradni konkurenci in se boriti za sekunde. “Letos predvidoma še na štirih relijih. Zdaj jo bomo še malo izpopolnili. Dobi novo volansko letev, da bo manj vrtenja volana in novo elektroniko. Le počakaj,” je hitel razlagati Kravos, ko sva prečkala ciljno črto.

Napet in zbran obraz je nemudoma zamenjal nasmeh in krik popolnega zadovoljstva. Približno dve minuti in pol je potreboval za štiri kilometre steze. Ni mogel skriti, da je nadvse užival.

Jaz tudi, pa sem se kdaj peljal tudi že hitreje. Toda to je bilo drugače. Ker je to sierra, ki je štiri leta mlajša od mene in dve leti starejša od Kravosa. Drugačna. Ne le gledalcev, tudi naju je vrnila v mladost.

Iz Lučin so jo odpeljali naravnost na Češko

Kravosu in fantom, temu ajdovskemu “kamikaze plemenu” volje resnično ne manjka. Ko so sierro prevzeli na Poljskem in jo po več kot tisoč kilometrih s kombijem pripeljali v Ajdovščino, so sredi noči na Predmeji že organizirali prvi test. Ko so včeraj pospravili svoje stvari v Lučinah, so se spet usedli v kombi in se odpeljali na Češko. Tam bodo zanjo dobili novo elektroniko. Pri nižjih vrtljajih bo imela več moči, predvsem pa bo glasnejša in baje bo tudi odločno “pokala”.

Morda tak projekt spodbudi še koga. Po slovenskih cestah se je v preteklosti že vozilo veliko zanimivih dirkalnih avtomobilov. Darko Peljhan v Idriji na primer že izdeluje “novega” volkswagen golfa G60 rallye …