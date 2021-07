Nova legenda: ponoči je prispela iz Poljske v Slovenijo #video

Grega Kravos s svojim sovoznikom. Foto: Jan Rustja Grega Kravos je bil nekoč državni prvak v paralelnem relikrosu, nato pa je dobro desetletje miroval. Včeraj pa je voznik iz Vipavske doline na Poljskem prevzel svoj novi dirkalnik in poskrbel tudi za zanimiv video s takojšnjega preizkusa avtomobila. Ford sierra RS cosworth, avtomobil s turbo motorjem in pogonom na zadnji par koles, je zdaj že v Sloveniji.

“Čeprav gre za starejši model, so ga na Poljskem izdelali povsem na novo. Zanj je poskrbel specialist, ki izdeluje prav nove dirkalnike na osnovi starodobnih avtomobilov. Zato je ta sierra praktično nova in še nevožena,” nam je povedal Kravos, ki jo bo predvidoma že avgusta pokazal na gorskohitrostni dirki v Lučinah. V načrtu ima letos nastope tudi na relijih.

Predhodnica escorta in focusa, v njej se je kalilo več svetovnih prvakov

Ford sierra je bila prehodnica najprej escorta in nato danes poznanega focusa. V reliju so jo uporabljali v drugi polovici osemdesetih let. Ko je FIA ukinila skupino B, je bil to tudi konec Fordovega projekta z dirkalnikom RS200. Nato so uporabili sierro, ki pa je imela sprva pogon le na zadnji par koles in je bila zato konkurenčna predvsem na asfaltu. V takem dirkalniku so kariere začeli mnogi asi, med njima tudi poznejša svetovna prvaka Didier Auriol in Carlos Sainz. Auriol je s sierro leta 1988 zmagal na reliju za svetovno prvenstvo na Korziki.

Slovenska sierra za reli ima sekvečni menjalnik in dobrih tristo "konjev"

Kravosova sierra RS cosworth sicer ni izdelana povsem po homologaciji skupine A iz osemdesetih let. Ima na primer sekvenčni menjalnik, poganja jo turbo motor iz poznejšega escorta RS coswortha. Na zadnji kolesi se prenaša dobrih 300 “konjev”. Dovolj za glasen, eksploziven in skozi ovinke prav gotovo atraktiven dirkalnik.

To je sicer druga ford sierra RS cosworth v Sloveniji, saj ima eno tudi drifter Matjaž Podboršek.

Po prihodu s Poljske že prvi krajši test avtomobila na cesti proti Predmeji. Foto: Jan Rustja

Kombinacija turbo motorja, zadnjega pogona in zasnove starodobnega avtomobila so predpogoji za atraktiven dirkalnik. Foto: Jan Rustja