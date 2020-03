Japonski premier miri: Olimpijske igre želimo gostiti, kot je bilo predvideno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Abe je zatrdil, da priprave na igre kljub novemu koronavirusu potekajo po načrtih, čeprav v svetu vlada izredno stanje zaradi pandemije covid-19, saj je umrlo več kot 5440 ljudi, o več kot 145 tisoč okuženih poročajo iz več kot 125 držav po vsem svetu.

"Nobene spremembe ni. Smo v tesnem stiku z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Igre želimo gostiti, kot je bilo predvideno, brez težav, saj želimo zajeziti širjenje infekcije," je dejal Abe.

Tako organizatorji kot Mok vztrajajo, da se priprave na največji športni dogodek štiriletnega cikla nadaljujejo nemoteno, medtem ko se je športni svet ustavil. Prekinili ali odpovedali so večino ligaških tekmovanj, svetovna in evropska prvenstva, konference, konvencije in druge športne dogodke.

Igre so sicer na sporedu od 24. julija do 9. avgusta, udeležilo pa naj bi se jih kar 11 tisoč športnikov.

V petek je japonski parlament potrdil zakonodajo, ki daje Abeju moč za razglasitev izrednega stanja v državi za boj proti bolezni covid-19, vendar Abe vztraja, da to za zdaj še ni potrebno.

Na Japonskem je z novim koronavirusom okuženih več kot 700 ljudi, 21 je smrtnih žrtev, poleg tega je bilo 700 okuženih tudi na ladji za križarjenje, ki se je minuli mesec zasidrala pri Tokiu.

