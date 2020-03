Pandemija ogroža tudi prvi grand slam teniške sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko sta bila odpovedana ali prestavljena golf turnir masters v Augusti in kolesarska dirka po Italiji je zdaj naslednji na vrsti od velikih športnih dogodkov teniški grand slam v Parizu. Direktor tekmovanja Guy Forget ni optimističen; meni, da igranje pred praznimi tribunami nima pravega smisla, zato želi do končne odločitve še počakati.

Masters v Augusti, prvi major sezone v golfu, bi se moral začeti 9. aprila, Giro po Italiji 9. maja, odprto prvenstvo Francije v Roland Garrosu pa 24. maja. Prvi dve tekmovanji sta odpovedani oziroma prestavljeni, odločitev o igranju v Parizu pa direktor prepušča zdravstveni stroki oziroma državnim organom.

"Sicer imamo še nekaj časa, vendar mislim, da igranje brez gledalcev nima ekonomične logike. Zdaj je na prvem mestu zdravje in tudi, ko bomo sprejemali odločitev, bo ta v rokah zdravstvene stroke in ne francoske teniške zveze," je dejal Guy Forget.

ATP in WTA sta ta teden odpovedali vse turnirje za moške in ženske do 27. aprila.

