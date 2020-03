WTA odpovedala vse turnirje do sredine aprila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združenje ženskih teniških igralk (WTA) je sledilo zgledu moških kolegov in se zaradi epidemije koronavirusa odločilo za začasno odpoved vseh tekmovanj.

Po turnirjih v ZDA je zdaj odpovedalo tudi turnirje v Guadalajari, Charlestonu in Bogoti. Prva turnirja v novem programu sta Stuttgart in Istanbul, ki se začneta 20. aprila.

Po neuradnih podatkih pa na WTA pričakujejo še daljši premor, a najprej bodo počakali na razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo, piše STA.

Že v četrtek odpovedali moške turnirje

Krovna moška teniška zveza (ATP) je že včeraj zaradi želje po preprečevanju nadaljnjih okužb z novim koronavirusom prekinila vse tekmovalne procese pod svojim okriljem za šest tednov, so pri ATP sporočili v izjavi za javnost. S tem so odpovedali vse turnirje najvišje ravni ATP ter nižje ravni serije challenger do 20. aprila.