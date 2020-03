"Prva dva dneva je bilo vse povsem običajno, potem pa so se stvari zelo hitro začele spreminjati."

Jan Tratnik se vrača iz kolesarske dirke Pariz-Nica, edine kolesarske dirke, ki so jo organizatorji kljub epidemiji izpeljali do konca. Sicer v skrajšani različici in velikim osipom, pa vendar ....

Slovenski kolesar Jan Tratnik se je pravkar vrnil z etapne kolesarske dirke Pariz-Nica, ki so jo organizatorji kljub številnim odpovedim in negodovanju kolesarskih ekip ter širše javnosti, ki jo je iz dneva v dan presenečalo, da dirka kljub odpovedi praktično vseh športnih dogodkov zaradi virusa Covid-19, še vedno poteka, želeli izpeljati do konca. Dirka se je danes končala z etapno zmago Naira Quintane iz ekipe Arkea Samsic in skupnim zmagoslavjem Nemca Maximiliana Schachmanna iz ekipe Bora-Hansgrohe, svoj pečat pa je pustil tudi Tratnik.

S sedmo etapo se je danes dan prej, kot je bilo predvideno, končala etapna kolesarska dirka Pariz - Nica. Mnogi se se že več dni spraševali, zakaj organizatorji še vedno vztrajajo pri izvedbi dirke, saj so zaradi neverjetno hitrega širjenja okužb s koronavirusom po svetu odpovedali skoraj vse športne dogodke. Predčasno sta dirko skupaj s svojo ekipo Bahrain McLaren zapustila tudi slovenska kolesarja Jan Tratnik in slovenski državni prvak Domen Novak.

Na dirki je pedala vrtel tudi Tratnikov ekipni kolega in rojak Domen Novak. Foto: Bettiniphoto/Bahrain McLaren

Etapna dirka od Pariza do Nice bi morala miniti precej drugače kot se je. S precej več pompa in navdušenja v kolesarskih vrstah in precej več evforije ob progi. Koronavirus, s katerim je v Sloveniji okuženih že 181 ljudi, natančnega števila pa ne pozna nihče, je korenito posegel tudi v šport.

O tem in posebnih ukrepih smo se pogovarjali z Tratnikom, 30-letnim kolesarjem iz Idrije, ki je v 5. etapi dirke odločno kolesaril proti pomembni zmagi, a ga je nekaj sto metrov pred ciljem dohitela in "pojedla" glavnina, v šprintu glavnine pa je najboljši izplen uspel Italijanu Niccoli Bonifaziu iz ekipe Total Direct Energie. Tratnik je etapo končal na 13. mestu. 13. je bil tudi v kronometrski etapi.

Tratniku se je v 4. etapi, kjer mu je s še tremi kolesarji uspel beg, obetala zmaga, a mu jo je iz rok izpulila premočna glavnina. Foto: Bettiniphoto/Bahrain McLaren

Jan, moštvo Bahrain McLaren, katerega član ste, se je po posvetovanju z zdravniki in drugimi deležniki odločilo, da po 4. etapi predčasno zaključi s kolesarjenjem na dirki Pariz-Nica. Predvidevam, da ste se glede na vso situacijo s širjenjem virusa Covid-19 strinjali z odločitvijo vodstva ekipe?

Seveda, o tem ni nobenega dvoma.

Kako ste sami občutili vzdušje na dirki? To je praktično edina kolesarska dirka, ki so jo izpeljali od 8. marca naprej. Se je čutilo, da je drugače, da v cilju ni ljudi, …

Prva dva dneva je bilo vse povsem običajno. Potem pa so se stvari zelo hitro začele spreminjati. Situacija se je slabšala dobesedno iz ure v uro in na koncu smo se res spraševali, zakaj dirka sploh še traja. Vse športno in drugo dogajanje se je ustavilo, mi pa smo še kar kolesarili in to je bilo glede na resnost in nenadzorovanost situacije kar malce smešno. Čudno, da tudi francoska vlada ni sprejela ostrejših ukrepov.

Ste v ekipi dobili kakšna posebna navodila glede higiene?

Niti ne, saj kolesarji že na splošno zelo pazimo na higieno, in so nam ta pravila zelo jasna in vsakdanja. V naši ekipi smo si že pred širitvijo virusa pred večerjo vedno razkužili roke, med obroki se ne rokujemo, to so splošna pravila, ki jih od nekdaj spoštujemo. Tudi sicer se kolesarji zelo držimo higienskih standardov, saj na dirkah vsak dan spimo v drugem hotelu, vemo pa, da v vseh čistoča ni na vrhuncu.

Se boste po prihodu domov izolirali?

Da, izoliral se bom. Ne paničarim, se pa zavedam, da bi v primeru, da bi bil tudi sam okužen, lahko okužil druge. Upam na najboljše.

So vas na dirki testirali, merili vročino?

Testirali nas niso, so nam pa vsak dan pomerili temperaturo, tako da smo bili pod nadzorom.

Očitno bo koronavirus povsem spremenil letošnji tekmovalni koledar. Za nedoločen čas se prestavlja tudi naslednja dirka, ki ste jo imeli na program, Dirka po Italiji.

Da, kot kaže se bo vse skupaj precej zamaknilo. Treba bo počakati, kako se bo situacija z virusom razvijala.

Rumeno majico skupnega zmagovalca si je zagotovil Nemec Maximilian Schachmann iz ekipe Bora-Hansgrohe. Foto: zajem zaslona Dirka Pariz – Nica se je končala z današnjo sedmo etapo, kar je dan prej, kot je bilo predvideno. Zmagovalec zadnje etape je Kolumbijec Nairo Quintana iz ekipe Arkea Samsic, skupno zmago pa si je zagotovil Nemec Maximilian Schachmann iz ekipe Bora-Hansgrohe.



Včeraj je dirko predčasno zapustila Tratnikova ekipa Bahrain McLaren, danes se je zaradi odločitve danske vlade, da zapre meje in svoje državljane pozove, naj se čimprej vrnejo domov, za predčasno slovo odločil tudi aktualni svetovni prvak Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Predčasno so se domov odpravili tudi kolesarji ekipe Israel Start-Up Nation, še prej je dirko zapustil Američan Tejay van Garderen iz ekipe EF, saj tudi ZDA zapirajo svoje meje.



Udeležba na dirki je bila že pred samim začetkom zdesetkana. Iz preventivnih razlogov so svojo udeležbo na dirki že pred začetkom odpovedali v ekipah Astana, CCC, Ineos, Jumbo-Visma Primoža Rogliča, Mitchelton-Scott Luke Mezgeca in UAE Team Emirates Tadeja Pogačarja. Na dirki bi se prvič v novi sezoni morala "udariti" slovenska kolesarja Pogačar, ki se je že vrnil iz prostovoljne karantene v Združenih arabskih emiratih in prvi kolesar sveta Primož Roglič.

S treningi boste najbrž nadaljevali ... V solo različici?

Da, treniral bom, se pa ne bom udeleževal kakšnih skupinskih voženj, kaj šele ustavljanj na kavicah in podobno. Mislim, da mi gibanje na svežem zraku lahko samo koristi.

Dotakniva se še 5. etape na dirki Pariz – Nica, kjer vam je s še tremi kolesarji uspel pobeg. Zadnjih 20 kilometrov sta vztrajala s Francozom Alexisom Gougeardom, nato pa ste vi prevzeli pobudo. Nekaj sto metrov pred ciljem je še vse kazalo na etapno zmago, a se vam na koncu žal ni izšlo. Glavnina je bila neusmiljena. Etapo ste končali na še vedno odličnem 13. mestu. Grenko sladki spomini?

Da, po etapi sem bil kar precej razočaran, saj me je do zmage ločilo samo še nekaj metrov. A če se zdaj ozrem nazaj, ne bi ničesar spreminjal. Etapa je bila izredno dolga, že sam pobeg je bil čudež. Če bi še zmagal, bi bilo to nekaj neverjetnega.

Foto: Bettiniphoto/Bahrain McLaren

Ničesar ne obžalujem … sicer pa mislim, da si bo več ljudi zapomnilo moj pobeg, kot pa kdo je na koncu zmagal. Izkušnja mi je dala novega zagona in upam, da bom spet kmalu lahko sodeloval v pobegu …

Kako se spomnite zadnjega kilometra? Ko ste se ozirali nazaj in je razlika med vami in glavnino kopnela in metra v meter …

Kar hudo, ja. Problem je bil v tem, ker je bil zadnji kilometer speljan rahlo navkreber, zato se mi je vleklo celo večnost. Precej bolje bi se najbrž razpletlo, če bi šlo za ravnino. Morda bi mi celo uspelo.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Se spomnite povprečne hitrosti na 227 kilometrov dolgi trasi?

Da, 43 kilometrov na uro.

13. mesto vam je pripadlo tudi na kronometru. Zadovoljni?

Da, vse je šlo tako, kot sem si zadal. V drugem delu trase sem sicer malo popustil. Res so odločale sekunde … od 5. do 13. mesta smo bili precej enakovredni, in tam vsaka malenkost naredi razliko.

Sicer pa je za mano še ena dirka, iz katere sem se veliko naučil. Zdaj bo treba ostati zbran. Sredina etapa mi je dala veliko motivacije in ta me bo gnala tudi na prihodnjih treningih.