Ko te stisne pri srcu: poglejte, kaj se je zgodilo Janu Tratniku #video

Potem ko drugod po Evropi in svetu tekmovanja odpovedujejo, je Christian Prudhomme, direktor tekmovanja Pariz-Nica, dejal, da bodo kolesarji prispeli v Pariz. Prvi del te poti so opravili od Gannata do La Cote-Saint-Andreja.

Med štirimi ubežniki v začetku etape je bil tudi Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), v četrtek 13. na kronometru. Tratnik in Francoz Alexis Gougeard (Ag2r) sta 20 kilometrov pred ciljem ostala sama v boju za etapno zmago, a ju je glavnina ves čas lovila.

Tratnik je nato poskušal sam in imel še pred zadnjimi tremi kilometri 24 sekund prednosti, v zadnjih dveh pa 18. Slovenski specialist za vožnjo na čas je vztrajal, srce pa so mu v glavnini strli v zadnjih metrih etape. Na koncu je še v drugi etapi zapored zasedel 13. mesto.

Paris-Nice: Bonifazio wins stage 5



Italian passes Tratnik just before the finish line.



Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) retained his overall lead as the general classification contenders finished safely in the bunch.