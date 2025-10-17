Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
17. 10. 2025,
17.20

kolesarstvo Jan Tratnik

Petek, 17. 10. 2025, 17.20

26 minut

Dirka po Nizozemski

Zaradi vozil na cesti odpovedali tretjo etapo

STA

Jan Tratnik | Na dirki po Nizozemski nastopa Jan Tratnik. | Foto Guliverimage

Na dirki po Nizozemski nastopa Jan Tratnik.

Foto: Guliverimage

Tretjo etapo kolesarske dirke po Nizozemski, na kateri je slovenski kolesar Jan Tratnik trenutno na osmem mestu, so organizatorji zaradi varnostnih razlogov prekinili in odpovedali. S tem so prisluhnili želje tekmovalcev, ki zaradi incidentov z avtomobili na progi niso želeli nadaljevati z dirkanjem, poroča spletna stran cyclingnews.

Petkova etapa se je sicer začela v kolesarskem parku Toma Domoulina v Sittardu, po uri kolesarjenja pa so se tekmovalci ustavili. Pred tem je je proti njim zapeljal avtomobil. Redarji so ga nato sicer odstranili, a so se pozneje na progi pojavila nova vozila in ogrožala kolesarje, ki nato vožnje niso hoteli več nadaljevati.

V skupnem seštevku vodi Britanec Ethan Hayter, Jan Tratnik za njim zaostaja 37 sekund. Dirka se bo končala v nedeljo v Arnhemu.

