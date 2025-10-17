Zaradi vozil na cesti odpovedali tretjo etapo

Tretjo etapo kolesarske dirke po Nizozemski, na kateri je slovenski kolesar Jan Tratnik trenutno na osmem mestu, so organizatorji zaradi varnostnih razlogov prekinili in odpovedali. S tem so prisluhnili želje tekmovalcev, ki zaradi incidentov z avtomobili na progi niso želeli nadaljevati z dirkanjem, poroča spletna stran cyclingnews.

Petkova etapa se je sicer začela v kolesarskem parku Toma Domoulina v Sittardu, po uri kolesarjenja pa so se tekmovalci ustavili. Pred tem je je proti njim zapeljal avtomobil. Redarji so ga nato sicer odstranili, a so se pozneje na progi pojavila nova vozila in ogrožala kolesarje, ki nato vožnje niso hoteli več nadaljevati.

V skupnem seštevku vodi Britanec Ethan Hayter, Jan Tratnik za njim zaostaja 37 sekund. Dirka se bo končala v nedeljo v Arnhemu.